Rocco Casalino: “Il mio ex disse che ero il demonio. Sono innamorato di Alejandro, non credo di meritarmelo”

Rocco Casalino è tornato a parlare dell’amore per il compagno Alejandro: “Fu un colpo di fulmine, ci siamo conosciuti un giorno in Colombia”. Oggi vivono insieme e sognano un futuro. Commosso, ha detto: “Non credo di meritarmelo”.

Rocco Casalino è tornato a parlare dell'amore per il compagno Alejandro. Poco prima di Natale, l'ex portavoce del governo di Giuseppe Conte aveva rivelato di essere innamorato e di aver trovato la persona giusta al suo fianco. Ospite di Verissimo, l'ex politico ha raccontato come è nata la loro storia d'amore e come procede oggi, raggiunto in studio proprio dal compagno.

"Il mio ex mi disse che ero il demonio"

Ospite di Verissimo, Rocco Casalino ha parlato con Silvia Toffanin della sua vita sentimentale, cominciando dal passato. L'ex politico ha spiegato che il suo ex fidanzato lo ha per anni incolpato "per avergli fatto fare un'esperienza omosessuale", dal momento che lui era dichiaratamente eterosessuale. "Lui era etero e molto credente, un giorno mi disse che io ero il demonio e che gli avevo dato prova che Dio esiste", ha ricordato Casalino. Da quel giorno la decisione di lasciarlo e andare avanti: "Decisi di chiudere definitivamente con gli uomini eterossessuali".

La storia d'amore con Alejandro Martinez

Ad oggi Rocco Casalino è felicemente fidanzato con Alejandro Martinez, di cui aveva parlato la prima volta proprio a Verissimo. Tra loro fu un colpo di fulmine: "L'ho conosciuto un giorno in Colombia. Appena l'ho visto sono andato da lui e gli ho chiesto il numero di telefono dicendogli che era la persona perfetta per me, colui che avevo sempre sognato per me". Inizialmente sembrava che la distanza fosse un problema, ma Casalino ha combattuto per poterlo rivedere: "Il giorno dopo lui doveva andare via, a 4 ore da dove stavo io, sembrava che la cosa fosse finita lì. Nonostante la distanza l'ho raggiunto e quando sono arrivato mi ha guardato sorpreso. Lì è nato il nostro amore".

Javier ha raggiunto in studio Rocco Casalino, che si è commosso parlando del loro amore: "Io penso di non meritarmelo". E ha poi aggiunto: "Qualche giorno fa era stressato e aveva un po' di sangue in un occhio. Mi ha detto che quel giorno doveva scegliere se tornare in Colombia per continuare il suo lavoro per una tv del posto, oppure restare in Italia con me abbandonando quella mansione. Alla fine ha deciso di restare, per amore".