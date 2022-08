Roberto Ranieri di Temptation Island papà per la prima volta, è nato il piccolo Riccardo Roberto Ranieri, ex portagonista di Temptation Isalnd nell’edizione del 2016, è diventato papà per la prima volta. La notizia della nascita con una storia via Instagram. La neo mamma è la compagna Floriana De Maria, conosciuta dopo la fine della storia con Valeria Vassallo, con cui aveva partecipato al reality.

A cura di Elisabetta Murina

Roberto Ranieri, ex protagonista di Temptation Island, è diventato papà per la prima volta. A dare la bella notizia è stato il diretto interessato con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. La neo mamma è la compagna Floriana De Maria, conosciuta dopo la fine della storia con l'ex fidanzata Valeria Vassallo, con cui aveva partecipato allo show di Canale 5 per mettere alla prova il loro amore.

L'annuncio della nascita

Il primo figlio di Roberto Ranieri si chiama Riccardo ed è nato la notte del 10 agosto. "Che spettacolo che è la vita! La nostra stella cadente! 10 agosto alle 23.15!, ha scritto la neo mamma Floriana De Maria, dando la bella notizia sui social. Anche l'ex protagonista di Temptation Island ha condiviso la prima foto del figlio, scrivendo: "Non si può capire se non lo vivi. E non lo metabolizzi finché non succede. Ti cambia dentro. Ti cambia la vita. Ti cambia il mondo. Ti cambia proprio l'esistenza. È stato qualcosa di incredibile".

L'amore tra Roberto Ranieri e Floriana De Maria

Roberto Ranieri ha partecipato a Temptation Island nel 2016, in coppia con l'orami ex fidanzata Valeria Vassallo. Avevano deciso di mettere alla prova il loro amore nel reality, ma il percorso non è andato come sperato. Al momento del fatidico falò di confronto fu proprio lo stesso Roberto a decidere di allontanarsi dalla compagna perché non più innamorato. A fargli perdere la testa era stata la single Melissa Castagnoli, con la quale era convinto di poter iniziare una relazione, che però telecamere spente non arrivò mai al passo successivo.

Roberto Ranieri e l’attuale fidanzata Floriana De Maria

Archiviata la storia con Valeria Vassallo, Roberto ebbe prima una relazione con Martina La Rocca e poi con l'attuale compagna, mamma di suo figlio Riccardo, Floriana De Maria. L'amore tra loro sembra procedere a gonfie vele, come testimoniano gli scatti che da più di un anno condividono sui social insieme.