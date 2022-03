Robbie Williams ha venduto tutte le sue proprietà: “Io e la mia famiglia non abbiamo dimora fissa” “Abbiamo venduto praticamente ovunque”, ha raccontato l’artista in un’intervista radiofonica. “Non viviamo da nessuna parte e stiamo cercando di capirlo”.

A cura di Giulia Turco

Robbie Williams ha ammesso di non avere una dimora fissa al momento, insieme alla sua famiglia, perché ha venuto tutte le sue proprietà. Lo ha raccontato nel corso di una recente intervista al programma radiofonico australiano condotto da Kyle e Jackie O: "In realtà non siamo da nessuna parte. Non abbiamo una dimora in questo momento", ha spiegato il cantante. "Abbiamo venduto praticamente ovunque, non viviamo da nessuna parte e stiamo cercando di capirlo".

La villa a Los Angeles venduta per 35 milioni

Williams presto dovrebbe trasferirsi in Australia, visto che lì inizieranno le riprese di "Better Man", il film biografico che racconta la sua vita e la sua carriera. Le riprese dovrebbero svolgersi a Melbourne, ai Docklands Studios. "Per un narcisista è un progetto meraviglioso perché riguarda me e la mia vita", ha raccontato nel corso dell'intervista il cantante, che di recente si sarebbe sbarazzato di tutti i suoi beni immobili. Come riporta, tra le testate, Evening Standard, Williams avrebbe venduto la sua villa di Los Angeles al cantante Drake per ben 35 milioni di sterline, con un accordo privato. Lo scorso gennaio, invece, avrebbe venduto la sua casa nel Wiltshire per oltre 6 milioni di sterline. Oltre alle case, ad inizio anno Williams avrebbe messo in vendita anche tre opere di Bansky che sarebbero state vendute per un totale di 7 milioni di sterline alla casa d’aste di Sotheby’s.

Il quarto figlio nato da madre surrogata

"I quattro bambini sono costantemente un puzzle che stiamo cercando di risolvere", ha raccontato l'artista, 46 anni. "Se studiano a scuola non mi vedono mai dato che io sono in giro ovunque, se invece studiano a casa hanno altri problemi". I ragazzi in questione sono i figli avuti dalla moglie Ayda Field, 40 anni. La coppia ha di recente dato il benvenuto in famiglia al loro quarto figlio nato da madre surrogata, la stessa che ha portato avanti la gravidanza della sorellina Coco. L’annuncio dell’arrivo di Coco è arrivato a metà febbraio tramite Instagram. “Come nel caso di Coco, dal punto di vista biologico è nostro, ma è nato attraverso una madre surrogata. Ci sentiamo fortunati ad avere nostro figlio in salute e al sicuro fra le braccia. Siamo ufficialmente una famiglia completa”, ha raccontato Ayda sui social.