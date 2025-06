video suggerito

Ritorno di fiamma tra Arisa e Walter Ricci: "La passione tra loro è più forte che mai" Tra Arisa e Walter Ricci sarebbe scoppiata nuovamente la passione. I due, infatti, sarebbero scappati in Egitto per concedersi del tempo lontano da tutti e capire se fosse il caso di riprovarci, come riporta il settimanale Oggi.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie che più avevano fatto chiacchierare nell'ultimo anno c'era senza dubbio quella formata da Arisa e Walter Ricci. I due artisti sembravano inseparabili, dalle prime foto insieme l'amore sembrava scoppiare ovunque, dopo un periodo di alti e bassi, qualche mese fa avevano annunciato che la loro relazione era arrivata ai titoli di coda. Eppure, stando ad alcuni rumors, sembra che tra loro ci sia stato un riavvicinamento e sia scoppiata di nuovo la passione.

Le indiscrezioni sul ritorno di fiamma

A riportare l'indiscrezione è il settimanale Oggi, sul quale si legge: "Tra i due è riscoppiata una passione più forte che mai, e sembrano aver superato le vecchie incomprensioni". La scintilla si sarebbe riaccesa durante un viaggio a Sharm El Sheik, in Egitto, dove la cantante e il musicista sarebbero scappati allontanandosi dalla routine e dagli impegni per capire se magari fosse arrivato il momento di riprovarci e superare quello che li aveva portati a dividersi. A questo proposito, sulle pagine del settimanale, si legge anche: "Sta procedendo con i piedi di piombo per non lasciarsi trascinare da facili entusiasmi". Insomma, ci sarebbero i presupposti per rimettere insieme i pezzi, ma sempre con una certa cautela.

Entrambi avevano confermato la rottura

La rottura era stata confermata da entrambi lo scorso marzo. La cantante aveva dichiarato in maniera piuttosto schietta: "Si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa, non di Rosalba". Mentre lui, intervistato dal Corriere della Sera, era stato meno assertivo ma aveva parlato di difficoltà relative alla gestione del rapporto e anche della vita lavorativa, ma mai di un vero e proprio calo della passione o del sentimento. Il musicista napoletano, infatti, aveva detto:

Con lei è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente