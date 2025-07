Raoul Bova e l’amore con Rocio Munoz Morales, a novembre aveva detto: “Ci rendiamo difficile amarci”

Il presunto flirt con Martina Ceretti ha travolto la vita privata di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Insieme dal 2013, i due si sono ritrovati improvvisamente al centro di una bufera mediatica inaspettata, costretti a rilasciare dichiarazioni pubbliche su una relazione che, per anni, avevano cercato di proteggere dalle luci dei riflettori.

Ma le loro repliche sono arrivate in forme diametralmente opposte: Bova, tramite il suo legale, ha fatto sapere che la relazione con Rocio sarebbe terminata da tempo; l’attrice spagnola, invece, ha smentito categoricamente qualsiasi separazione in corso, affidandosi al suo avvocato per raccontare un’altra versione. Eppure, già a novembre 2024, in un’intervista al Corriere della Sera, l’attore aveva lasciato intuire qualche crepa nel rapporto.

Cosa aveva dichiarato Raoul Bova a novembre 2024

Quando, meno di un anno fa, gli era stato chiesto chi fosse per lui Rocio, Bova aveva risposto: “Una domandona, dalla risposta dipenderà la mia vita o la morte. È la persona che amo, con cui ho fatto due figlie, molto importante”. Ma in un’altra risposta, era emersa una riflessione meno lineare sul loro legame. “Amarsi è facile, ma noi ce lo rendiamo difficile”, aveva detto, senza approfondire. Una frase che, letta oggi, lascia intendere qualche complicazione ci fosse già stata.

Le due versioni: Bova e Rocio raccontano realtà differenti

Secondo la versione che Raoul Bova ha reso pochi giorni fa, la relazione sarebbe finita da tempo. A dirlo è il suo avvocato, David Leggi:

In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile.

Completamente diversa la versione di Rocio. Il legale dell’attrice ha diffuso un comunicato in cui si legge: