Ramona Amodeo mamma per la terza volta, è nato Giuseppe L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la nascita del terzo figlio avuto dalla relazione con Luca Cicia. Prima di Giuseppe erano nate Annachiara e Olimpia.

A cura di Andrea Parrella

Ramona Amodeo è diventata di nuovo mamma. Il 12 aprile è nato Giuseppe, terzo figlio dell'ex volto di Uomini e Donne nato dal rapporto con Luca Cicia, annunciata su Instagram dall'ex tronista con la pubblicazione di una foto proprio al momento del parto. Il bambino è nato a Napoli, nello specifico all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, che Amodeo ha ringraziato nel post pubblicato sulla sua pagina, rendendo noti i dettagli del peso del bambino e dell'orario di nascita, oltre a confermare che tutti stessero bene:

Martedì 12 aprile 2022 ore 19:31, inaspettatamente è nato il nostro piccolo Giuseppe Cicia. Un patatone di 3,760 kg e 53,5 cm. Il giorno di San Giuseppe Moscati. Sarà una coincidenza?! O il destino… Benvenuto amore nostro

Terzo figlio per la coppia

Per la coppia si tratta della nascita del terzo figlio. Negli anni scorsi erano già nate le prime due bambine, Annachiara che oggi ha cinque anni e Olimpia, di due anni. Ramona Amodeo, 32 anni, aveva già chiarito in passato che il suo desiderio fosse quello di avere tre figli e che quella appena andata a buon termine sarebbe stata l'ultima gravidanza per lei. Quella con Cicia è una relazione che va avanti da diversi anni, coronata con il matrimonio celebrato nel 2017.

Il covid durante la gravidanza

Una gravidanza che aveva avuto le sue complicazioni, visto che Ramona Amodeo si era trovata costretta a fare i conti con gli effetti del Covid, che aveva colpito l'ex tronista a dicembre del 2021, intorno al sesto mese. Ne aveva dato notizia proprio Ramona Amodeo con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, pubblicato a ridosso delle festività natalizie: "Purtroppo ieri mattina ho scoperto di essere positiva al Covid, da un tampone rapido. Non stavo bene, con tosse e dolore ai polmoni e per scrupolo ho voluto fare come altre volte".