Ramona Amodeo è positiva al Covid in gravidanza: “È difficile non poter stare vicino alle bimbe” Via Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere di essere positiva al Covid, mentre è in dolce attesa del terzo figlio, dopo le due bambine Olimpia e Annachiara avute nel 2017 e nel 2020.

Ramona Amodeo è positiva al Covid. L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere via Instagram di aver contratto il virus, proprio mentre è in dolce attesa del suo terzo figlio. Fortunatamente le due bambine, Olimpia e Annachiara, sono risultate negative. E lei stessa ha rassicurato i follower sul suo stato di salute: "Sto bene, una semplice influenza, più pesante, ma bene".

Con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, Ramona Amodeo ha annunciato di essere positiva al Covid: "Purtroppo ieri mattina ho scoperto di essere positiva al Covid, da un tampone rapido. Non stavo bene, con tosse e dolore ai polmoni e per scrupolo ho voluto fare come altre volte". Al momento, fa sapere l'ex tronista, la figlia maggiore Annachiara, nata nel 2017, è risultata negativa e tutti membri della famiglia, compreso il suo compagno Luca Cecia, stanno aspettando di fare il test molecolare. Intanto, Ramona ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute: "Sono isolata dal resto della famiglia. Sto bene, una semplice influenza, più pesante, ma bene". A preoccuparla è soprattuto la lontananza forzata dalle bambine: "È un virus che può beccare tutti. È tutto sotto controllo. Forse è più difficile la gestione in casa e non stare vicino alle bimbe".

Ramona Amodeo è in dolce attesa per la terza volta

Lo scorso ottobre, l'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere incinta per la terza volta di un maschietto. Dopo Olimpia e Annachiara, nate nel 2017 e nel 2020, la famiglia Amodeo-Cecia appenderà un fiocco azzurro fuori dalla porta di casa. La giovane coppia è legata dal 2016 e solo un anno dopo ha deciso di sposarsi. Luca Cecia è lontano dal mondo dello spettacolo, a differenza del ragazzo che Ramona ha scelto all'epoca della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Mario De Felice, e a cui è stata legata per ben quattro anni.