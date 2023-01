Quanto guadagna Taylor Mega con i social: “Da 8 a 40 mila euro anche solo per un post” Taylor Mega, ospite a “Mattino Cinque” parla dei suoi guadagni inseriti nel contesto dei social: “Da 8 mila a 40 mila euro per un post”.

Taylor Mega protagonista a "Mattino Cinque" per parlare dei suoi guadagni inseriti nel contesto dei social. Il dibattito inserito nel segmento "Guadagnare senza fatica" si apre, ovviamente, in riferimento alle attività più leggere, come quelle di vendere fotografie su servizi privati (banalmente Onlyfans), cosa che Taylor Mega non fa come da premessa: Ci tengo a precisare che io non vendo le mie foto su una piattaforma privata, ma faccio pubblicità su Instagram. Oltre questo, ho un centro estetico a Milano, ho un'applicazione di fitness dove ci sono persone che si sono iscritte per allenarsi con me". E poi: "Ci tenevo a fare un appunto: perché questi annunci di lavoro sono rivolti a tutti, non solo ai giovani, c'è poca voglia di mettersi in gioco. Bisogna riflettere di più".

Annalisa Oddone: "Ho lasciato due lavori per Onlyfans".

Francesco Vecchi ha ospitato Taylor Mega per parlare del mondo degli influencer, in Italia sono solo 350 mila e da poco è nata anche la AssoInfluencer, il sindacato dedicato a questo nuovissimo profilo professionale. Tra gli ospiti anche Annalisa Oddone, laureata in graphic design, che ha fatto per otto anni la pendolare per un doppio lavoro e uno stipendio da 1300 euro mensili, poi con la piattaforma per adulti (OnlyFans) e la pubblicazione di foto in privato ha deciso di portare avanti questa attività: "Amo la progettazione grafica, che è quello per cui ho studiato, ma questo tipo di lavoro e questo tipo di guadagno è nuovo, difficile anche da inquadrare a livello fiscale, che potrebbe durare anni ma potrebbe scemare, per ora non mi sembra niente di complesso. Mia mamma è contenta, mio marito anche". I guadagni di Annalisa Oddone si attestano sui 12mila euro al mese.

Taylor Mega poi racconta la sua esperienza da influencer: "Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga. Adesso con le attività che faccio sui social, investo su altre aziende. Quanto vale un mio scatto? Dipende dalle varie promozioni. Ci sono promozioni da 8000 e promozioni da 40 mila euro. Le cifre sono più o meno quello".