Pino Daniele, la figlia Sara a sette anni dalla morte: “Sono ancora ferma in quell’abbraccio” Sara Daniele ricorda il padre Pino Daniele su Instagram a sette anni dalla sua morte: lo scatto accompagnato da una commovente didascalia. Tra i tributi anche quello dell’ex moglie Fabiola.

A cura di Gaia Martino

Sette anni fa nella notte tra il 4 e il 5 gennaio moriva uno degli artisti più grandi della musica italiana, colto da un infarto mentre si trovava nella sua villa, in Toscana. La scomparsa di Pino Daniele ha provocato forti risposte emotive soprattutto a Napoli, sua città di origine, dove migliaia di persone si riunirono in Piazza del Plebiscito per intonare le sue canzoni più celebri. Questa data è impressa nella mente della figlia Sara e dell'ex moglie Fabiola Sciabbarrasi che, come accade ogni anno, lo ricordano con un post su Instagram.

Le parole di Sara Daniele per papà Pino

Sara Daniele per ricordare il papà scomparso sette anni fa ha pubblicato un tenero scatto insieme a lui accompagnato da una commovente didascalia: "La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio. Non lo farò mai. Ti amo". Personaggi celebri del mondo della musica hanno lasciato un cuore in segno di vicinanza e affetto, tra questi anche Emma Marrone, Nina Zilli, Alessandra Amoroso e Gaia Gozzi.

Per lei, l'artista napoletano scrisse la canzone Sara non piangere, che nel dicembre 2020 ha conquistato la certificazione Disco D'Oro.

Il tributo di Fabiola Sciabbarrasi

Anche la mamma della cara amica di Aurora Ramazzotti ha ricordato l'ex marito con un post su Instagram. Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi si conobbero a casa di Massimo Troisi nel '92 e da subito si innamorarono. Decisero di coronare il loro amore con il matrimonio e la nascita di tre figli, Sara, Sofia e Francesco. Nell'estate del 2015 si separarono ma il ricordo dell'ex marito non è mai svanito. "E dove poggiavo la mia testa ,trovavo la tua. In quel tempo presente del passato, che è la memoria dell’ anima dove Tu vivi tra le nuvole infinte" ha scritto la donna sui social a sette anni dalla morte dell'artista, aggiungendo i versi della canzone Io vivo fra le nuvole.