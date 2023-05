Pierpaolo Astolfi di Saranno Famosi ha sposato Andrea: “Abbiamo detto sì davanti al governo danese” L’ex allievo di Saranno Famosi, Pierpaolo Astolfi, ha sposato Andrea Carnevale. Insieme hanno pronunciato il fatidico sì davanti al governo danese: “Grazie alla Danimarca che ci ha consentito un matrimonio egualitario”.

A cura di Gaia Martino

Pierpaolo Astolfi, uno dei primi allievi di Amici di Maria de Filippi, programma che allora si chiamava Saranno Famosi, ha sposato il compagno Andrea Carnevale. Su Instagram la dedica d’amore, "Abbiamo detto sì davanti al governo danese".

Il matrimonio di Pierpaolo Astolfi

Si è sposato a Copenhagen Pierpaolo Astolfi che nelle ultime ore ha condiviso le prime immagini del matrimonio con annessa dedica. "Oggi io e Andrea abbiamo detto sì davanti al governo danese. Oggi io e Andrea ci siamo sposati, oggi Andrea è diventato mio marito ed io il suo. Grazie alla Danimarca per averci accolto e consentito di avere un matrimonio egualitario".

Anche Andrea Carnevale ha dedicato parole d'amore al marito, "l'uomo che mi ha fatto scoprire la bellezza di progettare insieme", prima di spiegare perché hanno deciso di sposarsi a Copenaghen. "Oggi ho sposato Pierpaolo, a Copenaghen, perché vogliamo sposarci con un matrimonio egualitario, internazionale, riconosciuto in quei paesi al mondo che hanno deciso di essere civili. Oggi sono una persona felice".

Pierpaolo Astolfi, ex allievo di Saranno Famosi: cosa fa oggi

Pierpaolo Astolfi partecipò alla prima edizione di Amici, programma che allora si chiamava Saranno Famosi. Correva l’anno 2001, e all’epoca il programma, in onda su Italia 1 era condotto da Daniele Bossari e Marco Liorni. Si presentò come aspirante conduttore televisivo, ma non superò l'esame di sbarramento e fu eliminato prima dell'inizio della fase finale di quella edizione che fu vinta da Dennis Fantina. Dopo l'esperienza in tv prese parte a diverse televendite per MediaShopping, si legge sul blog di Davide Maggio, prima di laurearsi. Oggi Pierpaolo Astolfi è un attivista LGBTQ+, co-direttore di Mix Festival ovvero il Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano.