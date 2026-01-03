Piero Pelù e Gianna Fratta si separano: “La nostra storia è finita, ma con massimo rispetto reciproco”

Piero Pelù annuncia su Instagram la separazione da Gianna Fratta dopo sette anni di matrimonio. Il rocker: “La nostra storia è finita definitivamente, legalmente e rispettosamente. Nessuna interferenza esterna”.

Piero Pelù ha scelto Instagram per comunicare direttamente ai suoi fan la fine del matrimonio con Gianna Fratta, la direttrice d'orchestra che aveva sposato nel 2019. Un annuncio sobrio, privo di drammatizzazioni, che in qualche modo anticipa volutamente pettegolezzi e gossip, e che soprattutto segna la conclusione di una relazione nata nel 2016 e sempre vissuta lontano dai riflettori.

L'annuncio del rocker: "Nessuna interferenza esterna"

"Ciao a chiunque sia interessato a cose mie personali (spero nessuno in realtà)", esordisce il frontman con un messaggio pubblicato nelle storie del profilo ufficiale: "Scrivo queste poche righe perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone". L'ex leader dei Litfiba non lascia spazio a equivoci: "La storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita. Abbiamo passato anni molto belli insieme ma ora le nostre strade si sono separate".

La scelta di comunicarlo pubblicamente nasce dall'esigenza di prevenire speculazioni: "Per evitare quindi che notizie false e/o tendenziose possano girare consideratamente sul mio conto vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita".

Leggi anche Su Beatrice Arnera e il diritto di lasciarsi senza avere paura delle conseguenze

Una relazione vissuta nell'ombra

Dal 2016, anno in cui Piero e Gianna hanno iniziato la loro storia, la coppia ha sempre mantenuto un profilo discretissimo. Il cantante, scatenato ed eccentrico sul palco, ha protetto con cura la sfera privata, rendendo pubblica la relazione solo nel 2018, a due anni dall'inizio.

Il matrimonio, celebrato con rito civile dal sindaco di Firenze Dario Nardella nel 2019, aveva rappresentato un momento raro in cui Pelù aveva aperto le porte della sua vita sentimentale. La cerimonia aveva rispettato lo stile del rocker: giacca a righe, pizzetto curato e un pizzico di eccentricità, mentre Gianna aveva optato per un look sobrio con abito crema e bouquet delicato.

Il messaggio finale: rispetto e pace

Nella parte conclusiva del suo annuncio, Piero Pelù traccia una linea netta: "La vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare col massimo rispetto reciproco, non ammetterò quindi nessuna interferenza esterna su questa storia personalissima".

Il rocker allarga poi lo sguardo al contesto globale: "In un'epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace, il resto è solo distrazione di massa".