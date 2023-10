Morta Patricia Janecková a soli 25 anni, la soprano non ce l’ha fatta a sconfiggere il tumore al seno Patricia Janečková, giovane soprano dal talento cristallino, è scomparsa a soli 25 anni. Era diventata un simbolo di lotta contro il cancro e nell’ultimo anno aveva espresso un ultimo desiderio che è riuscita ad esaudire.

Patricia Janečková è morta a soli 25 anni e non ce l'ha fatta a sconfiggere la sua battaglia contro il tumore al seno. Era diventato un simbolo europeo della lotta al cancro. Nata in Germania da genitori slovacchi, cresciuta però a Ostrava, era considerata la cantante soprano più promettente e talentuosa della Slovacchia e di tutta l'Europa. Era riuscita ad emergere grazie a un reality show molto popolare in patria: Talentmania, una sorta di versione est-europea del nostro Italia's Got Talent. Nel 2014 si affermò al Concorso Internazionale di Musica Sacra a Roma, due anni dopo ricevette una borsa di studio per studiare ad Arezzo.

La battaglia contro il cancro al seno: era diventata un simbolo

Stella nascente dell'opera, la carriera di Patricia Janečková si è interrotta bruscamente all'inizio del 2022 quando annuncia la malattia. Da quel momento, la Janečková diventa un simbolo per la lotta a questo male. Si mostra in sala operatoria, prima e dopo l'operazione di chirurgia per la rimozione del seno. Mostrerà in una foto, che ha fatto il giro d'Europa, la cicatrice della mastectomia e piano piano proverà a riprendere la sua vita in mano. Ma è un male troppo forte e troppo veloce. Abbandona le scene, si dedica agli affetti.

L'ultimo desiderio

Patricia Janečková aveva espresso il suo ultimo desiderio ed è riuscito a realizzarlo. Voleva sposare l'amore della sua vita, l'attore slovacco Vlastimil Burda e ci è riuscita il 24 giugno di quest'anno: "Uno dei giorni più belli della mia vita", aveva scritto sui social network. La coppia si era detta sì nella città di Ostrava. In queste ore, sui social network, sono in tanti a lasciare un messaggio di cordoglio e affetto nei suoi confronti: "È un colpo terribile", scrive uno dei fan, "non doveva succedere. Questo angelo sarebbe dovuto rimanere sulla terra. Ora riposi in pace".