Carla Bruni: “Quattro anni fa la diagnosi di tumore al seno, la prevenzione è importante” Carla Bruni ha raccontato prima volta della diagnosi di tumore al seno ricevuta quattro anni fa, in seguito alla quale si è sottoposta a “un intervento chirurgico, radioterapia e terapia ormonale”. L’ex top model ha lanciato un importante messaggio di sensibilizzazione alle donne: “Fate le mammografie”.

A cura di Elisabetta Murina

Carla Bruni ha parlato per la prima volta della sua lotta contro il tumore al seno. Con un messaggio su Instagram, l'ex top model ha svelato la diagnosi che le è stata fatta quattro anni fa, in seguito alla quale ha dovuto sottoporsi a radioterapia, un intervento chirurgico e terapia ormonale. Ora è guarita ma vuole lanciare un importante messaggio di sensibilizzazione a tutte le donne.

Carla Bruni e la rivelazione del tumore al seno

"Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un tumore al seno", inizia così il video messaggio che Carla Bruni, 55 anni, ha condiviso su Instagram questa mattina, in collaborazione con l'Istituto dedicato alla cura del cancro al seno di Parigi. L'ex top model, per la prima volta, ha parlato della diagnosi ricevuta nel 2019. E l'occasione non è causale: ottobre è il mese rosa, dedicato proprio alla prevenzione di questa patologia.

Carla Bruni, in questi anni, si è sottoposta a un "intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale", il "percorso tradizionale" per curare questa tipologia di cancro. Ma, ha detto, si ritiene fortunata: "Il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti ogni anno, alla stessa data, faccio una mammografia".

L'importanza della prevenzione: "Senza mammografia, non avrei più il seno sinistro"

Nel suo messaggio, proprio nel mese rosa, Carla Bruni ha voluto porre l'accetto sull'importanza della prevenzione e del sottoporsi periodicamente a mammografie di controllo. "Se non avessi fatto questa mammografia non avrei più il mio seno sinistro", ha scritto. Poi ha aggiunto: "Se faccio questo post non è per raccontarmi della mia vita o dei dettagli della mia salute ed ho esitato a lungo prima di parlare. Se vi scrivo queste linee è solo per trasmettervi un messaggio, fondamentale".