Paolo Fox: “Non sono sposato, non mi si piglia nessuno perché dicono che conosco già il futuro” A Domenica In, Mara Venier ha indagato sulla vita privata di Paolo Fox. L’astrologo ha assicurato di essere single: “Nessuno mi si piglia”. Poi la battuta della conduttrice sul marito Nicola Carraro: “Gli acquario non pensano al sesso? Eh, lo so”.

A cura di Daniela Seclì

Paolo Fox è stato tra gli ospiti della puntata di Domenica In trasmessa a Capodanno. L'astrologo ha dato le sue previsioni segno per segno per il 2023. All'improvviso, però, la situazione si è capovolta ed è stata Mara Venier a fare le sue previsioni sulla vita privata di Paolo Fox. Ma andiamo con ordine.

Paolo Fox non è sposato

Paolo Fox stava parlando delle possibilità, per i nati sotto il segno del Capricorno, di convolare a nozze. Così, Mara Venier ha colto la palla al balzo e ha iniziato a indagare: "Tu sei sposato?". E l'astrologo ha replicato con un pizzico di ironia: "No, no ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo'". La conduttrice ha continuato ad approfondire: "Ma non sei neanche mai stato lì lì per sposarti?". E Fox ha continuato:

No, io sono acquario e l'acquario teoricamente non si sposa. Tuo marito è acquario? E si vede che dopo un po' ci ripensa. Vediamo un po' se ci ripenso. Ma tu mi faresti da testimone?

Mara Venier ha ironizzato: "No, io ti sposo". E l'astrologo di rimando: "Allora mi tocca sposarmi, ok".

Mara Venier, la previsione su Paolo Fox e la battuta sul marito Nicola Carraro

Mara Venier ha detto a Paolo Fox di percepire che c'è qualcosa nell'aria per lui. Il suo ospite è apparso sinceramente incuriosito: "C'è qualcosa per me? Oddio fammi questa previsione, perché mi chiedono tutti l'oroscopo, ma io ho bisogno di sapere qualcosa su di me". E Mara Venier lo ha accontentato:

Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone. Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia.

Paolo Fox, allora, si è detto pronto per queste novità in ambito sentimentale, poi è tornato a parlare dell'acquario, segno zodiacale che lo accomuna al marito di Mara Venier: "Sono pronto. Ho anche una famiglia, ho tre cani meravigliosi. Amo loro, però è probabile… […] L'acquario non cerca tanto l'intimità, il sesso brutale". Lapidaria Mara Venier: "Niente sesso, eh lo so". Poi è scoppiata a ridere e ha concluso precisando che era solo una battuta. Insomma, nessun reale riferimento al marito Nicola Carraro.