Paolo Bonolis: “Con la mia prima moglie è finita perché io l’ho tradita, ho fatto un passo indietro” “Eravamo molto giovani”, racconta il conduttore sul suo primo matrimonio con Diane Zoeller, psicologa americana dalla quale ha avuto due figli. “Aveva bisogno di tornare in America dalla sua famiglia, così l’ho lasciata andare. Ma niente vendette attraverso i piccoli: abbiamo imparato a non farci la guerra”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Getty)

Paolo Bonolis non ama particolarmente prestare il fianco al gossip, ma i sui trascorsi sentimentali non sono mai stati un segreto. È risaputo infatti che il conduttore, prima di conoscere Sonia Bruganelli, ha vissuto il matrimonio con una donna americana, Diane Zoeller, di professione psicologa, dalla quale ha avuto i due figli Stefano e Martina.

Com’è finito il matrimonio con Diane Zoeller

Interrogato sull’argomento, a distanza di anni, Paolo Bonolis racconta perché è finita con la donna che gli ha relato la sua prima vera storia d’amore. “Eravamo molto giovani”, spiega al sitoLa 27esima Ora. “È americana e così, quando è finita, lei è tornata negli Stati Uniti. Ve la devo dire tutta? Se n’è andata perché l’avevo tradita”, confessa il conduttore. “Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia. Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli. I sentimenti sono più importanti delle parole, se vuoi bene ad una persona devi saper fare un passo indietro”.

Dopo che Diane tornò in America, i due sono riusciti comunque a creare un legame solido e costruttivo, lasciando andare le delusioni che entrambi avevano alle spalle: “Niente vendette attraverso i piccoli, o si rischia l’infanticidio sentimentale. Con la mia ex moglie condividiamo alcuni valori e questo ci ha aiutato a non farci la guerra”.

(Paolo Bonolis con la ex moglie e i loro figli, al matrimonio di Martina)

Il rapporto con i figli Stefano e Martina

I due figli della coppia, oggi adulti, hanno scelto entrambi di intraprendere una vita a New York, ma nonostante la distanza hanno un ottimo rapporto con il padre. Insieme a Sonia Bruganelli e ai tre figli nati dal loro matrimonio, Bonolis viaggia appena può verso gli Stati Uniti. Lo scorso Natale è volato a New York per festeggiare insieme al figlio Davide, che nel 2019 ha sposato la fidanzata Candice Hansens, la nascita del nipotino.