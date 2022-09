Paola Caruso su Sophie Codegoni ad Avanti un Altro: “Non vergognarti di fare la Bonas” Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas ad Avanti un Altro e ha raccontato di voler “ripartire da zero dopo un reality”. Queste sue dichiarazioni non sono piaciute a Paola Caruso, che per anni ha ricoperto il ruolo nello show: “Fare la Bonas non è un inizio. Non vergognarti”.

A cura di Elisabetta Murina

Sophie Codegoni è stata scelta come nuova Bonas nel programma Avanti un Altro. Una decisione che l'ex gieffina ha comunicato non molto tempo fa tra le pagine del settimanale Chi, raccontando di non essere stata in alcun modo raccomandata da Sonia Bruganelli, ma di aver sostenuto il provino come tutte le altre candidate. A scagliarsi contro di lei è stata però Paola Caruso, showgirl che in passato ha ricoperto proprio quel ruolo.

Il commento di Paola Caruso su Sophie Codegoni ad Avanti un Altro

"Ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero", ha raccontato l'ex gieffina nell'annunciare pubblicamente il suo nuovo impegno in televisione, che la vedrà nei panni di Bonas ad Avanti un Altro, lo show condotto da Paolo Bonolis e in onda tutti i giorni su Canale5 nella fascia preserale. Ma proprio questa sua frase non è piaciuta a Paola Caruso, che per prima di lei ha ricoperto il ruolo, l'unico che resiste dalla prima puntata. Intervistata dal settimanale DiPiù, infatti, la showgirl ha detto la sua: "Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo, l'unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata di Avanti un Altro. Fare la Bonas non è un inizio, non significa ripartire da zero: rappresenta giù un traguardo importante".

"Non c'è più stata una Bonas come me"

Per anni è stata Paola Caruso a rappresentare il personaggio della Bonas nello show Avanti Un Altro. Un ruolo che sente ormai suo, anche se negli anni è stata sostituita da altri volti: "Non c'è più stata una Bonas come me. Sono arrivate ragazze bellissima, ma non è mai più stata la stessa cosa. Tra me e Paola". La showgirl ha poi voluto dare un consiglio alla new entry dello show: "Goditi questo momento e cerca di volere bene a questo personaggio e non vergognarti di essere una Bonas".