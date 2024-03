Oriana Marzoli in hotel con Cristiano Iovino: su Instagram pubblicano la stessa foto Dopo le foto di talpe che li hanno beccati insieme a cena, Oriana Marzoli e Cristiano Iovino confermerebbero la loro vicinanza pubblicando la stessa IG story, nei rispettivi profili. Si trovano in un hotel resort di Milano, forse per festeggiare il compleanno dell’ex gieffina che oggi compie 32 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Oriana Marzoli e Cristiano Iovino starebbero festeggiando insieme, in queste ore, il compleanno dell'ex concorrente del GF Vip. Archiviata la storia con Daniele Dal Moro, il volto televisivo spagnolo si sarebbe avvicinata al personal trainer salito alla ribalta negli ultimi mesi per il famoso ‘caffè' con Ilary Blasi. Dopo le foto di talpe circolate sui social che li ritraevano a cena insieme con Antonella Fiordelisi e un altro uomo, avrebbero deciso di non nascondere più la loro vicinanza: su Instagram hanno condiviso la stessa foto scattata in un hotel di Milano.

La foto di Oriana Marzoli e Cristiano Iovino in hotel

Oriana Marzoli oggi compie 32 anni e dopo la festa con gli amici celebrata ieri sera, si sta godendo ore di relax in un hotel resort di Milano. Non è sola, con lei c'è Cristiano Iovino, il personal trainer finito al centro della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi per il famoso ‘caffè' con quest'ultima. Nelle ultime ore Oriana Marzoli e il 36enne romano hanno condiviso la stessa foto tra le stories di Instagram che raffigura l'interno della spa dell'hotel nel quale si trovano.

Pochi giorni fa sono nati i rumors che li vedevano vicini come una coppia. Una talpa li ha fotografati circa due settimane fa insieme in un ristorante, mentre erano in compagnia di Antonella Fiordelisi e un altro uomo.

Le segnalazioni su Oriana Marzoli e Cristiano Iovino dopo la rottura da Daniele Dal Moro

A fine febbraio sono iniziate a circolare le prime foto che vedevano Oriana Marzoli e Cristiano Iovino vicini. I due sono stati paparazzati mentre cenavano in un ristorante milanese con Antonella Fiordelisi e un altro uomo. Situazione analoga è stata poi resa pubblica negli ultimi giorni da Amedeo Venza, influencer esperto di gossip, che ha condiviso un'immagine della stessa tavolata, in un altro locale. I fan non avrebbero più dubbi sulla loro presunta relazione, visto il pomeriggio in spa che si sono concessi per festeggiare il compleanno dell'ex gieffina.