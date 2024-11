video suggerito

Nuovo amore per Icardi dopo Wanda Nara, il gossip con Angela Burgos: è l'avvocata che lo segue nel divorzio Stando ad alcune indiscrezioni, Mauro Icardi avrebbe voltato pagina dopo la separazione da Wanda Nara. Da qualche settimana il calciatore avrebbe un flirt con Angela Burgos, titolare di uno studio di avvocati penalisti, che lo sta assistendo nel divorzio dalla moglie.

A cura di Elisabetta Murina

Mauro Icardi avrebbe voltato pagina dopo la separazione da Wanda Nara. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'Argentina, il calciatore del Galatasaray sarebbe impegnato in un flirt con Angela Burgos, titolare di uno studio di avvocati penalisti, che lo sta assistendo nel divorzio dalla moglie.

Icardi avrebbe una nuova fiamma dopo Wanda Nara, l'indiscrezione

Dopo Wanda Nara, che sarebbe felice al fianco di L-Gante e aspetterebbe addirittura un bambino da lui, anche Icardi avrebbe ora una nuova fiamma. Stando ad alcune indiscrezioni, la donna in questione è di origine colombiana, si chiama Angela Burgos ed è l'avvocata che si occupa di seguire proprio la causa di divorzio tra il calciatore e la ex moglie. La storia tra i due sarebbe nata solo qualche settimana fa. "Lavoro sempre con uomini, sono una donna single. Non ho in mente qualcuno in questo momento. Icardi è un uomo attraente, molto colto, un gentiluomo, ma in questo momento penso ad altro", aveva detto la donna riguardo la sua situazione sentimentale. Nel frattempo il divorzio tra la ex coppia sta procedendo in modo piuttosto turbolento: la showgirl ha denunciato il calciatore per non averla fatta entrare nella loro casa a Buenos Aires e perché lo riterrebbe responsabile della scomparsa di 70mila dollari di sua proprietà.

Chi è Angela Burgos, la presunta nuova fiamma di Icardi

Stando alle poche informazioni che si hanno sul suo conto, Angela Milena Burgos è originaria della Colombia ma da diversi anni vivrebbe a Cordoba, in Spagna, città di origine del nonno, dove conduce il programma Inocentes & Culpables. Si è laureata in Colombia prima di seguire specializzazioni in psicologia Forense a Bonn, in Germania, e in diritto di famiglia in Argentina. È mamma di una bambina, la piccola Sofia. Oggi è titolare di uno studio di avvocati penalisti e sta assitendo Icardi nel divorzio da Wanda Nara.