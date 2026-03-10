Gossip
video suggerito
video suggerito

“Nozze in casa Cuccarini, il figlio Giorgio si sposa”: chi è la compagna e quali sono i rapporti con la suocera

Secondo le indiscrezioni, Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, convolerà presto a nozze con la compagna Sole Galanti. La futura sposa ha un legame speciale con la ‘suocera’: ecco perché e in che rapporti sono.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lorella Cuccarini diventerà suocera. Giorgio Capitta, uno dei quattro figli della conduttrice e prof di Amici, convolerà presto a nozze con la fidanzata Sole Galanti. Si tratta del primo matrimonio nella famiglia Cuccarini-Capitta, che è piuttosto numerosa. A lanciare l'indiscrezione Giuseppe Candela sul settimanale Chi.

Secondo le indiscrezioni, il figlio di Cuccarini e la fidanzata si sposeranno nei prossimi mesi. Giorgio Capitta ha 25 anni ed è il più piccolo di casa insieme alla sorella gemella Chiara. Oltre a loro, ci sono anche Sara e Giovanni, nati rispettivamente nel 1994 e nel 1996. Stando alle informazioni che si hanno sul suo conto, il futuro sposo lavora come deejay e non ha seguito le orme dei genitori. La futura sposa invece, Sole Galanti, lavora come stylist ed è piuttosto nota nell'ambiente. È lei a curare il look della futura suocera Lorella Cuccarini in quasi tutte le sue apparizioni in tv e sui social ci sono alcune foto che le ritraggono insieme nei camerini, con il resto del team che si occupa di lei.

Immagine

Il legame suocera-nuora sembra quindi essere tranquillo e sereno, così come quello di Cuccarini con i figli, nati dall'amore con il produttore Silvio Capitta, con cui è convolata a nozze nel 1991. In generale, nel corso degli anni, la conduttrice è stata sempre al fianco della famiglia, pur cercando di tenerla lontana dai gossip e da occhi indiscreti. Per quanto riguarda le nozze, al momento non si hanno informazioni su dove si terranno o su quando precisamente avverranno, così come sulla storia d'amore dei due futuri sposi. Sicuramente, alla cerimonia sarò presente il resto della famiglia, come la sorella gemella di Giorgio Capitta, Chiara, a cui è particolarmente legato.

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
Le libere donne, al via su Rai1 la fiction con Lino Guanciale sullo psichiatra Mario Tobino
La storia vera di Paola Levi Olivetti, vita e amori della compagna di Mario Tobino
La storia vera di Paola Levi Olivetti, vita e amori della compagna di Mario Tobino
Chi è Mario Tobino, lo psichiatra che dedicò la sua vita all'ospedale psichiatrico di Maggiano
Chi è Mario Tobino, lo psichiatra che dedicò la sua vita all'ospedale psichiatrico di Maggiano
La trama della seconda puntata del 17 marzo: Mario tra Margherita e Paola
La trama della seconda puntata del 17 marzo: Mario tra Margherita e Paola
Il cast della nuova fiction di Rai1
Il cast della nuova fiction di Rai1
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views