“Nozze in casa Cuccarini, il figlio Giorgio si sposa”: chi è la compagna e quali sono i rapporti con la suocera

Secondo le indiscrezioni, Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, convolerà presto a nozze con la compagna Sole Galanti. La futura sposa ha un legame speciale con la ‘suocera’: ecco perché e in che rapporti sono.

Lorella Cuccarini diventerà suocera. Giorgio Capitta, uno dei quattro figli della conduttrice e prof di Amici, convolerà presto a nozze con la fidanzata Sole Galanti. Si tratta del primo matrimonio nella famiglia Cuccarini-Capitta, che è piuttosto numerosa. A lanciare l'indiscrezione Giuseppe Candela sul settimanale Chi.

Secondo le indiscrezioni, il figlio di Cuccarini e la fidanzata si sposeranno nei prossimi mesi. Giorgio Capitta ha 25 anni ed è il più piccolo di casa insieme alla sorella gemella Chiara. Oltre a loro, ci sono anche Sara e Giovanni, nati rispettivamente nel 1994 e nel 1996. Stando alle informazioni che si hanno sul suo conto, il futuro sposo lavora come deejay e non ha seguito le orme dei genitori. La futura sposa invece, Sole Galanti, lavora come stylist ed è piuttosto nota nell'ambiente. È lei a curare il look della futura suocera Lorella Cuccarini in quasi tutte le sue apparizioni in tv e sui social ci sono alcune foto che le ritraggono insieme nei camerini, con il resto del team che si occupa di lei.

Il legame suocera-nuora sembra quindi essere tranquillo e sereno, così come quello di Cuccarini con i figli, nati dall'amore con il produttore Silvio Capitta, con cui è convolata a nozze nel 1991. In generale, nel corso degli anni, la conduttrice è stata sempre al fianco della famiglia, pur cercando di tenerla lontana dai gossip e da occhi indiscreti. Per quanto riguarda le nozze, al momento non si hanno informazioni su dove si terranno o su quando precisamente avverranno, così come sulla storia d'amore dei due futuri sposi. Sicuramente, alla cerimonia sarò presente il resto della famiglia, come la sorella gemella di Giorgio Capitta, Chiara, a cui è particolarmente legato.