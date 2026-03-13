Francesca Cipriani rivela la crisi con il marito Alessandro: “Sogno i figli, ma lui vuole aspettare”

Francesca Cipriani sta vivendo un momento di crisi nel matrimonio con Alessandro Rossi. “Sono andata via di casa, non so se ci separeremo”, ha raccontato. Tre le motivazioni, anche il fatto di diventare genitori: io un bimbo lo voglio davvero. È mio marito che mi chiede di aspettare”.

Non è un periodo sereno nella vita sentimentale di Francesco Cipriani. La showgirl ha raccontato di star attraversando un periodo di crisi nel matrimonio con Alessandro Rossi, imprenditore edile di professione e lontano dal mondo dello spettacolo. I due sono convolati a nozze nel dicembre 2022 e circa un anno prima erano usciti allo scoperto pubblicando sui social alcune foto insieme.

Ospite di storie di Donne al Bivio, nella puntata che andrà in onda sabato 14 marzo, Francesca Cipriani ha raccontato di essere andata via di casa e di star vivendo alcune difficoltà nel suo matrimonio. "Ho fatto le valigie e sono andata via di casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi", ha rivelato nello studio di Monica Setta. Il periodo di difficoltà, stando alle sue parole, durerebbe ormai da diverse settimane. Quanto alle motivazioni, l'ex gieffina ha spiegato che l'argomento famiglia ha creato diverse tensioni perché avrebbero visioni diverse sul diventare genitori: "Sono tormentata dagli odiatori del web che mi chiedono continuamente perché non riesco ad avere un figlio, mentre io un bimbo lo voglio davvero. È mio marito che mi chiede di aspettare".

Per Cipriani la maternità sarebbe una priorità, tanto che altrimenti non si sarebbe nemmeno sposata: "Ho 42 anni, mi sono sposata per mettere su famiglia, altrimenti non avrei detto ‘sì' per sempre". La notizia della crisi della coppia, sposata da 4 anni, arriva senza alcun tipo di ‘indizio' social. Cipriani e Rossi, infatti, si sono mostrati insieme sui social fino a poche settimane fa: in occasione di San Valentino avevano pubblicato uno scatto di coppia e la showgirl aveva scritto "Con te la mia vita è piena di luce, sei il mio cuore, il mio amore".

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Pubblicamente non avevano mai condiviso il fatto di avere visioni diverse sull'avere figli, anzi, in un'intervista rilasciata nel 2023 a Tag24 la showgirl aveva parlato di maternità come di un desiderio condiviso: "Speriamo di diventare presto genitori, saremo entrambi due super genitori. Penso che sarò una mamma premurosa, attenta e coccolona. Non vediamo l’ora".