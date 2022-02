Noemi è sposata con Gabriele Greco, il marito è un suo musicista Noemi è una dei Big in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ti amo non lo so dire”. A supportarla in questa avventura c’è il marito Gabriele Greco, suo musicista, con cui si è sposata nel 2018, dopo più di 10 anni di fidanzamento.

A cura di Giulia Turco

Noemi è una dei Big in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ti amo non lo so dire. Accanto a lei in questa avventura, a supportarla come ormai fa da più di dieci anni, c'è il marito Gabriele Greco, anche bassista della sua band e insegnante di musica. I due artisti si sono sposati a Roma nel 2018, con una romantica cerimonia, dopo un fidanzamento iniziato nel 2008. Ora hanno trovato il loro equilibrio lavorativo e sentimentale, come racconta la cantante a Silvia Toffanin: "È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme".

Chi è Gabriele Greco, musicista e marito di Noemi

Gabriele Greco, 37 anni, è un polistrumentista, un bassista e insegnante di musica romano. A partire dai 16 anni ha iniziato ad approfondire lo studio di altri strumenti oltre al pianoforte, che ha imparato a suonare da bambino, dedicandosi al basso elettrico e al contrabbasso. Dopo aver fatto parte della band Mambo 24, Gabriele Greco è stato chiamato a sostituire il bassista di Noemi. Greco si è esibito in diversi Paesi tra cui Francia, Belgio e Grecia ed insegna musica presso la Timba di Roma. Nel corso della sua carriera ha fatto parte tra gli altri del Gianluigi Clemente Trio, del Karri Luhtala Trio, del The Soul Jazz Impact Trio, dell'Oliviero – Pozzovio Quartet e del Fatimah Provillon Quartet. Ancora oggi collabora agli album della moglie e la accompagna durante i tour.

Noemi e il marito Gabriele Greco

La storia d'amore tra Noemi e Gabriele Greco

Noemi e Gabriele Greco si sono detti il fatidico sì il 20 luglio 2018, a Roma nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Noemi, raggiante, indossava un abito a fiori color champagne. Tutti gli invitati hanno festeggiato gli sposi con una cerimonia romantica sul Lungotevere. La storia d'amore tra la cantante e il bassista ai tempi delle nozze era già ben solida, visto che erano fidanzati dal 2008. Negli anni hanno trovato il loro equilibrio tra vita sentimentale e lavorativa, come racconta Noemi ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: "Mio marito c'è sempre stato, è tanto che stiamo insieme, sono più di 10 anni. È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme".