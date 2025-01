video suggerito

Noemi Bocchi: “Chi è felice non parla male degli altri”. Le parole dopo la battuta di Ilary sui tradimenti di Totti In una lunga lettera pubblicata su Instagram, Noemi Bocchi si rivolge a una “cara donna” e parla di felicità, tristezza e bisogno di perdono: “Non costruire la vita che ti rimane sulla menzogna, deponi le armi”. Solo qualche settimana fa, Ilary Blasi aveva parlato dell’infedeltà di Francesco Totti e dei tradimenti da lei subiti. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, Noemi Bocchi ha scritto una lunga lettera in cui parla di felicità, tristezza e di perdono. Il pensiero è rivolto a una "cara donna", che cita all'inizio del discorso, senza fare nomi diretti: "La felicità non ti lascia il tempo di parlare male, di dar

fastidio ad altri. Ti porta in un mondo fatto di perdono". Potrebbe trattarsi di una frecciata a Ilary Blasi, che solo qualche settimana fa aveva parlato del suo rapporto con Francesco Totti, suo ex marito e attuale compagno di Bocchi, facendo riferimento alla sua infedeltà: "L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi…”, aveva detto la conduttrice.

La lettera di Noemi Bocchi a una "cara donna"

"Cara donna, quella felicità che provi a gridare..non si chiama felicità ma tristezza. La felicità é un qualcosa che ti travolge..non ti lascia il tempo di pensare male…di parlare male..di dar fastidio ad altri..ti prende e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono". Sono queste le parole che Noemi Bocchi ha dedicato su Instagram a una donna misteriosa, di cui non fa il nome diretto. L'intento è quello di invitarla ad andare avanti, a voltare pagina: "Ti porta in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera..lasciati andare e prova ad aprire il tuo cuore ed il treno di quella felicità vera, arriverà anche per te..non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna".

A chiusura del pensiero, un augurio alla donna in questione: "Deponi le armi prova a rilassarti. Prendi quel treno e siediti, fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna". Le parole potrebbero essere dirette a Ilary Blasi, ex moglie del suo attuale compagno Francesco Totti, che in occasione dell'uscita del sequel di Unica su Netflix aveva parlato dei tradimenti da lei subiti. Su X, però, c'è anche chi avanza l'ipotesi che potrebbe trattarsi di una poesia rivolta a una donna generica, senza l'intento di fare riferimenti espliciti.

Leggi anche Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno litigato? La risposta delle conduttrici a Verissimo

La battuta recente di Ilary Blasi su Francesco Totti

Intervistata dal settimanale Grazia a poche settimane dall’uscita della serie Netflix Unica, la conduttrice aveva parlato del rapporto con l'ormai ex partner: “Non sono mai stata gelosa. Ho sposato Francesco e ho sposato il capitano della Roma. L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi…”, aveva detto, lanciando una frecciata precisa all’ex marito. Già nella serie Unica, trasmessa su Netflix un anno fa, Ilary aveva raccontato di avere scoperto la relazione tra Totti e Noemi Bocchi, sua attuale compagna, in un periodo antecedente alla fine del loro matrimonio.