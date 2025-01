video suggerito

Nikita Pelizon sul legame tra Helena e Zeudi al GF: "Follia che si parli di relazione, manca affetto sincero" Nikita Pelizon dice la sua sul legame nato al Grande Fratello tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes: "Non vedo la relazione, soprattutto da parte di Zeudi non vedo questo affetto sincero".

Intervistata dal settimanale Chi, Nikita Pelizon parla del suo rapporto con Helena Prestes. L'ex vincitrice del GF commenta il percorso della modella argentina all'interno della Casa e a proposito del legame che ha instaurato con Zeudi Di Palma, assicura: "Non è sua amica".

Nikita Pelizon: "Follia che si parli di relazione tra Helena e Zeudi"

Nikita Pelizon assicura che Helena Prestes nel privato è una persona genuina e "super energica", in grado di conservare e mostrare il "lato bambina". Nel commentare il suo percorso nella Casa del Grande Fratello, chiarisce: "Mi ricordo ora il periodo nel quale sui social aveva contro una parte del web perché era presa di Lorenzo, ma lei sogna una famiglia, anche perché ha avuto una figura genitoriale, diciamo, non proprio fantastica, intendo il papà, sì, Helena sogna di avere la sua famiglia". Secondo Pelizon, il carattere della sua amica non è adatto a uno show come quello condotto da Alfonso Signorini: "Quando tu sei in un gioco come il Grande fratello questa onestà in fondo viene utilizzata per metterti in cattiva luce con gli altri". È sicura che il legame con Zeudi Di Palma non sia sincero: "Non è sua amica". E ancora:

No. E che sia chiara questa cosa. E poi che si parli di relazione per me è follia pura: se due persone si baciano sulla bocca, non è che ci sia una relazione fra loro. Hele è in un contesto dove ti manca l’affetto e dato che noi esseri umani siamo fatti di carne e affetto e amore, se due persone si danno quell'amore senza l’eros, qual è il problema? Forse non si è abituati a queste manifestazioni. So che è difficile per chi non è stato nella Casa capire.

Nikita Pelizon: "Zeudi Di Palma non prova affetto sincero per Helena Prestes"

"Non vedo la relazione, soprattutto da parte di Zeudi non vedo questo affetto sincero" rivela Nikita Pelizon. Nel corso delle varie puntate del Grande Fratello, Helena Prestes si è avvicinata anche a Javier Martinez. "Mi piaceva, è un bel ragazzo, dolce, educato, sportivo – lei è molto sportiva – e aveva capito come parlare a Helena, quindi chapeau – commenta Nikita Pelizon – Ora però mi pare stia facendo il doppio gioco". Non crede che Helena e Zeudi stiano giocando con la loro relazione: "Penso piuttosto che Hele stia osservando Zeudi, è più guardinga, manca poco che la mandi a stendere". Assicura che tra lei e la modella brasiliana non c'è mai stato niente di sentimentale: "Siamo ‘sorelle scelte', non ci sono incesti in famiglia, poi sì, siamo molto affettuose fra di noi, per noi il bacio… Siamo vicine nei momenti di down e ci sosteniamo nei momenti di up".