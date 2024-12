video suggerito

GF, Helena Prestes si dichiara a Javier Martinez: la reazione del gieffino Helena Prestes si è dichiarata a Javier Martinez, parlandogli del suo interesse. Il gieffino, però, ha voluto mettere un freno, come ha raccontato all’amica Mariavittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello continuano le dinamiche, anche piuttosto altalenanti, tra Helena Prestes e Javier Martinez. I due non hanno mai nascosto una certa attrazione reciproca, ma inizialmente lei sembrava propensa ad avvicinarsi a Lorenzo Spolverato e lui a Shaila Gatta che, poi, sono finiti insieme. A distanza di un bel po' di tempo dai primi flirt, sono cambiate un po' di cose e, infatti, la modella brasiliana si è dichiarata all'ex tentatore che, però, sembra voler frenare su una possibile storia.

Javier Martinez parla della dichiarazione di Helena Prestes

A confidarlo è stato proprio Martinenz, parlando con Mariavittoria. È stata la gieffina a chiedere all'amico cosa si fossero detti con Helena, dal momento che i due avevano trascorso molto tempo insieme, quasi isolandosi dal resto del gruppo. Il pallavolista, quindi, ha spiegato che Prestes si è praticamente dichiarata, manifestando il suo interesse per lui:

Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti. Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto.

Le lacrime di Helena Prestes per Lorenzo Spolverato

In effetti le remore di Javier trovano riscontro in quanto accaduto pochi giorni fa con la modella. Helena, infatti, in occasione del compleanno di Lorenzo Spolverato gli ha scritto una lettera, che è stata poi oggetto di una lunga e accesa discussione con Shaila Gatta. Trovandosi a parlare con Martinez, la gieffina è scoppiata in lacrime, parlando del fatto che quella lettera non fosse altro che un gesto di umanità nei confronti di una persona per la quale aveva provato un'infatuazione, ma che nel frattempo si era anche spenta:

Io non sono attratta da lui. Non sono più attratta da lui, è stato un momento. È evidente che non sono innamorata. Gli ho scritto perché è il suo compleanno e io sono umana.

Javier, però, non sembrava convinto dalla spiegazione della coinquilina e non ha esitato a manifestargli il suo pensiero: "Secondo me lo ami ancora", ma la gieffina lo aveva smentito all'istante: "Ho un legame leale con lui, se lo amo è come amico".