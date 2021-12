Nicola Vivarelli, Sirius di Uomini e Donne, si candida come concorrente dell’Isola dei Famosi Nicola Vivarelli, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, ha parlato di un suo possibile ritorno in tv e ha dichiarato di voler partecipare all’Isola dei Famosi.

A cura di Ilaria Costabile

Nicola Vivarelli è tornato a far parlare di sé. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani, che aveva fatto scalpore per la sua giovane età, è intervenuto in una puntata di "Trends&Celebrities" su Rtl102.5, dove ha raccontato qualche novità in merito alla sua vita, dopo essersi allontanato per qualche tempo dal piccolo schermo. L'ex volto di Uomini e Donne, infatti, è riuscito a conseguire un traguardo importante dal punto di vista degli studi, ma non disdegna la possibilità di ritornare in televisione.

Dagli studi al ritorno in tv

"È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto" ha rivelato Vivarelli che poi ha aggiunto che nel suo prossimo futuro c'è sicuramente la necessità di continuare a studiare, ma anche quella di non chiudersi alcune porte in un mondo che, in fin dei conti, gli è sempre piaciuto:

Sicuramente andare a Napoli per finire i miei corsi di aggiornamento e imbarcarmi. Probabilmente andrò ai Caraibi e continuerò così la mia carriera nella Marina mercantile, ma non nego che mi piaccia molto il mondo dello spettacolo, della tv, della moda.

Il desiderio di partecipare all'Isola dei Famosi

L'ex corteggiatore di Gemma Galgani, quindi, tornerebbe volentieri sul piccolo schermo, tanto è vero che è stato contattato anche per partecipare al Grande Fratello Vip, ma a causa di impegni lavorativi già in atto, non ha potuto cogliere questa opportunità. In realtà, però, ci sarebbe un altro programma a fargli particolarmente gola, ovvero l'Isola dei Famosi e, infatti, ai microfoni di Rtl 102.5 ha dichiarato: