Nick Cannon ha annunciato l’arrivo del suo 12esimo figlio, il terzo da Abby De La Rosa Nick Cannon ha annunciato l’arrivo del suo dodicesimo figlio, il terzo con Abby De La Rosa, Dj e star di Onlyfans. Poche settimane fa, l’annuncio dell’undicesimo, con Alyssa Scott. All’attivo ha dieci figli con sei donne diverse, prima delle quali è stata Mariah Carey.

A cura di Redazione Spettacolo

Abby De La Rosa, Dj e star di Onlyfans, ha confermato che Nick Cannon è il padre del suo terzo figlio, che sarà il loro terzo bambino e il dodicesimo figlio del noto attore e musicista. La notizia arriva subito dopo aver rivelato che sta per avere un bambino anche con un'altra donna, Alyssa Scott, che gli donerà il suo undicesimo figlio. Nick Cannon ha dieci figli con sei donne diverse, con solo due delle quali è stato sposato. Il matrimonio più famoso è stato quello con Mariah Carey, dal 2008 al 2016, con la quale ha avuto i gemelli Monroe e Moroccan Scott.

Proprio la scorsa settimana, il conduttore televisivo ha confermato di essere il padre del figlio in arrivo di Alyssa Scott, 29 anni, con la quale ha posato per un servizio di nudo in una vasca da bagno. Con lei, solo 11 mesi fa, ha dovuto rendere nota una notizia ben più triste, ovvero la tragica morte del primo figlio di nome Zen, deceduto nel dicembre 2021 a soli cinque mesi a causa di una forma aggressiva di cancro al cervello.

Nick Cannon continua a definirsi "celibe" e più volte ha dovuto sedare i followers per gli attacchi alle sue compagne e madri dei suoi figli. Ha chiesto espressamente di essere l'unico destinatario di critiche e aggressioni verbali rispetto il rapporto poliamoroso che intrattiene con tutte loro. Queste ultime si sono sempre dette fiere e felici di questo legame allargato, a tal punto da difendere con forza il compagno ogni qual volta viene coinvolto in qualche shit storm sui social.

Quanti figli ha Nick Cannon e chi sono le madri

Nick Cannon ha avuto dieci figli con sei donne diverse e al momento ne aspetta altri due con due di loro che già gli hanno donato altri bambini. Nell'ordine: