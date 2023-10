Nek e Francesco Renga: “Le nostre figlie Jolanda e Beatrice? Da padri, ci confrontiamo spesso” Ospiti di Silvia Toffanin, Francesco Renga e Nek (Filippo Neviani) hanno parlato del loro rapporto di amicizia, che hanno portato anche sul palco in tour per l’Italia. Entrambi sono padri di due ragazze adolescenti, Jolanda e Beatrice, e si confrontano spesso sulla paternità.

A cura di Elisabetta Murina

Nek (nome d'arte di Filippo Neviani) e Francesco Regna sono ospiti di Verissimo con Silvia Toffanin. Amici oltre che colleghi, con la grande passione per la musica, i due artisti hanno parlato del loro rapporto e dei loro 70 anni di carriera in due.

La vita da papà di Renga e Nek

Oltre che musicisti e cantanti, Renga e Nek sono entrambi papà di ragazze adolescenti, Jolanda e Beatrice, e si confrontano spesso sull'esperienza della paternità. "Abbiamo imparato a conoscerci, siamo due papà, ci confrontiamo spesso", ha raccontato Filippo Neviani. Poi, a proposito della figlia, ha scherzato: "Sono una povera vittima, vengo dopo il gatto. Beatrice si confronta molto con la mamma, il papà viene usato per avere dei bonus. Tutte le volte che sono in giro, mi sembra di perdere il tempo da dedicare a lei".

Francesco Renga è padre di Leonardo e Jolanda, nata dall'amore con Ambra Angiolini, che da poco ha compiuto 19 anni e ha scritto il suo primo libro. "È ormai una donna, anche Leo è diventato grande. Questo ti dà la dimensione del tempo che passa", ha detto a Silvia Toffanin. Poi ha aggiunto: "Nel suo romanzo Jolanda parla del rapporto con il padre, a me ha fatto anche un pò paura, però mi sta aiutando come genitore a capirla meglio".

La carriera insieme di Nek e Renga

Nek e Francesco Renga sono reduci da un tour insieme in giro per l'Italia, durante il quale hanno portato i loro più grandi successi. Ora stanno per pubblicare anche un album, rigorosamente insieme. "È la prima volta, non era previsto nulla", svela Renga, che ha firmato il primo contratto nel mondo della musica quando aveva appena 17 anni. "Facciamo 70 anni di carriera in due", ha ribadito Nek, che invece ha cominciato a cantare a 14 anni.