video suggerito

Nancy Brilli: “Oggi ho trovato un uomo che mi piace. Il mio ex Roy De Vita non mi ha tradita con Bruganelli” Ospite di Storie di Donne al Bivio, nella puntata che andrà in onda il 25 gennaio, Nancy Brilli ha parlato dell’amore: “Finalmente ho trovato una persona che mi piace”. Poi ha smentito il gossip secondo cui il suo ex Roy De Vita sarebbe l’uomo con cui Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

192 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nancy Brilli sarà ospite di Storie di Donne al Bivio nella puntata in onda sabato 25 gennaio. Intervistata da Monica Setta, l'attrice ha parlato dell'amore, rispondendo al recente gossip secondo cui il suo ex Roy De Vita sarebbe l'uomo con cui Sonia Bruganelli ha tradito Paolo bonolis.

Nancy Brilli e l'amore: "Roy De Vita non mi ha tradita con Bruganelli"

"Finalmente ho trovato una persona che mi piace molto e se sono rose fioriranno presto", ha raccontato a proposito della sua attuale situazione sentimentale. Ad oggi l'attrice, 60 anni, è felice al fianco di un nuovo uomo, di cui ha preferito non svelare l'identità. Poi ha parlato del suo passato, in particolare della lunga storia con il chirurgo plastico Roy De Vita, durata oltre 15 anni.

Nonostante la sofferenza e il dolore, l'attrice è certa che nel loro rapporto non ci siano mai state terze persone: "Ho sofferto un anno per la fine della mia storia con Roy De Vita, ma sono sicura che nei quindici anni in cui siamo stati insieme non mi ha mai tradito". Brilli ha così smentito le indiscrezioni secondo cui Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis con un famoso chirurgo, il cui identikit sembrava corrispondere proprio al suo ex. De Vita aveva collaborato alla trasmissione La Stanza del Medico, prodotta da Casa Sdl, agenzia di cui sia Bruganelli che Bonolis fanno parte.

L'amicizia con Sabrina Ferilli

Nel corso dell'intervista, Brilli ha parlato anche della sua carriera come attrice, svelando un aneddoto riguardante l'amica Sabrina Ferilli. L'attrice aveva scelto la collega come madrina del figlio Chicco, nato dal suo matrimonio con Luca Manfredi. "Non volevo fare la fiction Commesse, ma lei mi corteggiò come fosse un uomo. Mazzi di rose, biglietti, telefonate. Fu una corte pressante e simpatica, tanto che dissi sì", ha raccontato scherzosamente. Tra le due, ancora oggi, un rapporto di stima e amicizia.