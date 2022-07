Nancy Brilli e la prova costume: “Quanti stupidi problemi ci facciamo, basta così” Nancy Brilli diventa a suo modo paladina della body positivity, lanciando un messaggio ben chiaro ai suoi fan in vista delle prova costume: “Quanti problemi stupidi ci siamo fatti? Basta così”.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate è ormai inoltrata e anche i vip si concedono dei momenti di relax, ad esempio al mare e, quindi, anche loro sono soggetti alla temuta prova costume. Ed è proprio su questa temibile sfida con il proprio aspetto fisico che Nancy Brilli fa una riflessione che condivide con i suoi fan sui social, invogliandoli a buttarsi alle spalle ogni paranoia e accettarsi incondizionatamente.

Le parole di Nancy Brilli

Un messaggio che si può ascrivere tranquillamente nella "body positivity", affinché chiunque possa accettare la propria forma fisica, senza seguire un canone di bellezza imposto dai media, dalla società e che non corrisponde quasi mai alla realtà. Ed ecco che l'attrice, quindi, ha deciso di condividere su Instagram un breve video in cui si mostra in costume, guardandosi come se stesse allo specchio e accanto al video scrive:

Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina,e…Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?

La libertà di essere se stesse

L'attrice romana non è l'unica paladina di un messaggio che sta prendendo sempre più spazio, soprattutto social e rivolto in special modo alle donne, che è quello di sentirsi libere di non rispondere ad un canone prestabilito, ma di assecondare semplicemente il proprio stato d'animo. Tanti altri personaggi noti hanno deciso di abbracciare questa filosofia, mostrandosi senza filtri, oppure decidendo di andare contro a possibili regole, come ad esempio Giorgia Soleri e Chiara Ferragni.