Ermal Meta costretto ad annullare gli eventi pubblici: “Mi si gonfiano parti del viso e della testa” Il cantautore ha spiegato di dover dare forfait a due eventi, tra i quali il Giffoni Film Festival, per via di un problema di salute per il quale dovrà svolgere accertamenti. “Da diversi giorni mi si gonfiano parti del viso e della testa, credevo fosse un colpo d’aria, ma non è così”.

A cura di Giulia Turco

Paura per Ermal Meta che si è trovato costretto ad annullare agli impegni pubblici per via di un problema di salute. A quanto pare il cantautore non è ancora riuscito a chiarire le cause di improvvisi gonfiori in alcune parti del viso e della testa che lo stanno facendo preoccupare non poco e che ha voluto mostrare sui social per giustificare ai suoi fan il suo improvviso forfait. In questi giorni dovrà stare a riposo e probabilmente svolgere alcuni accertamenti.

Ermal Meta mostra le foto dei gonfiori in viso

"Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa", ha spiegato il cantautore tramite una Instagram Story. "Dapprima credevo che si potesse essere un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem", ha scritto prima di pubblicare le foto del gonfiore agli occhi, molto evidente appena sveglio. "A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere questa situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto. Ermal. P.S. seguono foto", ha annunciato.

Ermal Meta non sarà al Giffoni Film Festival

La partecipazione di Ermal Meta al Giffoni Film Festival era prevista per mercoledì 27 luglio. Il cantautore sarebbe dovuto essere all’evento in qualità di testimonial di un progetto sostenuto dal Ministero per le Politiche Giovanili “Destinazione Tirana” e avrebbe dovuto presentare ai ragazzi della sezione IMPACT! Il suo nuovo libro “Domani e per sempre”. Si tratta della storia straordinaria di un ragazzo, Kajan, che vive i terribili conflitti del Novecento nel suo stesso paese d'origine, l'Albania. Con lo scopo di raccontare la sua storia, Ermal Meta sarebbe dovuto essere martedì 26 luglio a Peschici, insieme a Nek, in occasione dell’evento “TUTTILIBRI – Libri x Tutti”.