Monica Setta ha trovato l’amore: “Non pensavo di poter provare di nuovo questi sentimenti” Monica Setta ha raccontato di aver trovato nuovamente l’amore. Si tratta di un uomo conosciuto per caso ad un convegno e che non fa parte del mondo dello spettacolo.

A cura di Ilaria Costabile

Monica Setta è uno dei volti più noti della tv italiana, conduttrice, giornalista e anche scrittrice, negli anni è riuscita a guadagnarsi la stima del pubblico che la segue con affetto, eppure non è mai stata avvezza a raccontare il suo privato, cercando di custodirlo il più possibile. In un'intervista al settimanale Chi, però, ha deciso di aprirsi confidando le sue novità sentimentali. Il suo cuore, infatti, è di nuovo impegnato dopo tanto tempo.

Monica Setta ha un nuovo compagno

Un'intervista molto intima quella rilasciata dalla giornalista al settimanale di Alfonso Signorini, in cui ha deciso di condividere un momento particolarmente bello della sua vita. Da qualche tempo, infatti, ha un nuovo compagno, con il quale sta vivendo un'intensa storia d'amore che, come rivela alla rivista, non pensava avrebbe mai potuto provare superati i cinquant'anni:

L'amore ha sempre occupato il primo posto, forse anche troppo. Intanto, dopo le ultime delusioni, avevo deciso di dedicarmi sono alla mia famiglia e agli amici più cari. Ero certa che non avrei mai più pronunciato certe frasi, invece nel giro di due mesi, mi sono trovata a dedicare a un uomo le parole più belle di Gabriel Garcia Marquez: “Ti amo non per chi sei, ma per chi sono quando sto con te”. Sono innamorata e anche se finisse domani sono grata perché ho sentito la vita tornare in me dopo aver passato anni molto difficili e tristi.

La conduttrice di Uno Mattina in Famiglia dichiara che la persona in questione, più grande di lei di qualche anno, non fa parte del mondo dello spettacolo: "Ci siamo incontrati per caso ad un convegno del Ministero del Tesoro" rivela, parlando anche del fatto che in passato ha avuto l'opportunità di incontrare persone più giovani, con le quali però non è mai nato un legame.

L'amore con l'ex marito e la figlia Gaia

Monica Setta è stata sposata fino al 2011 con il giornalista Giuliano Torlontano, con cui ha avuto Gaia, la sua unica figlia, che attualmente sta iniziando il praticantato da avvocato, dopo essersi laureata a pieni voti, scegliendo di distaccarsi dal mondo della televisione.