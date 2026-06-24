“Mika Abdalla e Josh Heuston sono una coppia”, gli attori di Off Campus insieme a Parigi fanno sognare i fan

Mika Abdalla e Josh Heuston si starebbero frequentando. I due attori, interpreti dei personaggi di Alli e Justin, hanno fatto sognare i fan di Off Campus dopo essere stati avvistati insieme a Parigi in atteggiamenti complici. Una fonte vicina ha confermato la loro relazione.

Off Campus continua a conquistare i fan con le storie dei suoi personaggi. La serie di Amazon Prime Video, tratta dai romanzi di Elle Kennedy e basata sulla storia d'amore tra Hannah e Garret, ha riscosso un enorme successo tanto che il pubblico si è appassionato alla vita sentimentale degli attori fuori dal set. Al centro dei gossip una presunta frequentazione tra Mika Abdalla e Josh Heuston, rispettivamente interpreti dei personaggi di Allie e Justin.

I fan dell'universo di Off Campus hanno iniziato a fantasticare sul rapporto tra Mica e Josh dopo alcuni video che circolano su TikTok. I due attori sono stati avvistati insieme a Parigi in atteggiamenti piuttosto intimi, che lasciano intendere un rapporto che va ben oltre la condivisione del set. In un'immagine Abdalla appoggia la mano sul braccio di Heuston, mentre lui le prende con dolcezza la testa. È

In realtà i gossip su i due attori si sono accesi già qualche settimana fa, quando Mida Abdalla ha confermato la fine della sua relazione con Jake Short, iniziata nel 2021. Successivamente, durante una puntata del programma radiofonico australiano 2DayFM Breakfast with Nath & Emma, i conduttori hanno parlato della presunta vicinanza tra i due attori, sostenendo di aver ricevuto conferma da fonti vicine all'attore australiano. Al momento i diretti interessati non hanno però confermato in alcun modo, anche se i loro social sono sotto la "lente di ingrandimento" dei fan, in attesa del primo scatto ufficiale che possa confermare il loro rapporto.

E i loro personaggi in Off Campus? Secondo gli ultimi aggiornamenti, Justin non sarà presente nella seconda stagione della serie, dopo aver avuto un ruolo centrale nella prima per la sua vicinanza ad Hannah. Diverso il destino di Allie che, invece, sarà la protagonista dei nuovi episodi insieme a Dean e alla loro storia d'amore.