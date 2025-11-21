Michelle Hunziker si prepara alle nozze della figlia Aurora, ma su Tronchetti Provera non si espone: “No comment”

Michelle Hunziker è pronta a diventare "suocera". Il prossimo 4 luglio la figlia Aurora Ramazzotti sposerà il compagno Goffredo Cerza e i preparativi sono sempre più nel vivo. La conduttrice ha parlato del grande giorno della figlia, spiegando come lo affronterà e quanto sarà emozionata nel vederla con l'abito bianco, mentre ha preferito non esporsi su tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Al momento il legame con l'imprenditore Nino Tronchetti Provera è sempre più al centro di gossip, tra chi sostiene sia ormai finito e che invece stia procedendo a gonfie vele.

I rapporti tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

Continuano a circolare diverse indiscrezioni sul rapporto tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Se prima si pensava che tra i due l'amore fosse arrivato al capolinea, nelle scorse settimane Oggi aveva smentito la crisi e presentato un retroscena del tutto diverso. Secondo il settimanale, l'imprenditore avrebbe regalato alla conduttrice una proprietà dal valore stimato di 14milioni di euro, a due passi da Piazza San Babila Milano. Si tratta dello stesso appartamento che avrebbe fatto scoccare la scintilla tra loro, visto che si erano conosciuti proprio in un'agenzia immobiliare, interessati allo stesso immobile.

Al momento, però, non è confermato che tra loro sia tornato davvero il sereno e che siano pronti a fare il passo della convivenza. Hunziker infatti, intervistata dal giornale tedesco Bunte, si è rifiutata di commentare alle domande riguardante Tronchetti Provera. Una scelta per privacy o un amore finito di cui non ha voglia di parlare?

Michelle Hunziker parla delle nozze della figlia Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker si sta preparando al matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, a cui mancano sempre meno mesi. Era stata la futura sposa, qualche tempo fa, a rivelare la data scelta, 4 luglio 2026, spigando di avere ancora diversi preparativi di cui occuparsi. "So già che piangerò tantissimo, datemi dei fazzoletti", ha commentato a futura suocera pensando al giorno delle nozze. Al momento la coppia ha già deciso la location (ancora top secret) e il tema della giornata, mentre la sposa ha fatto diverse prove per l'abito, avvicinandosi sempre di più a quello finale che poi indosserà.