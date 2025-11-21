Gossip
video suggerito
video suggerito

Michelle Hunziker si prepara alle nozze della figlia Aurora, ma su Tronchetti Provera non si espone: “No comment”

Michelle Hunziker non si espone sulla sua vita privata: a chi le chiede del legame con Nino Tronchetti Provera risponde infatti che preferisce non commentare. Nel frattempo, la conduttrice pensa al matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
70 CONDIVISIONI
Immagine

Michelle Hunziker è pronta a diventare "suocera". Il prossimo 4 luglio la figlia Aurora Ramazzotti sposerà il compagno Goffredo Cerza e i preparativi sono sempre più nel vivo. La conduttrice ha parlato del grande giorno della figlia, spiegando come lo affronterà e quanto sarà emozionata nel vederla con l'abito bianco, mentre ha preferito non esporsi su tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Al momento il legame con l'imprenditore Nino Tronchetti Provera è sempre più al centro di gossip, tra chi sostiene sia ormai finito e che invece stia procedendo a gonfie vele.

I rapporti tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

Continuano a circolare diverse indiscrezioni sul rapporto tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Se prima si pensava che tra i due l'amore fosse arrivato al capolinea, nelle scorse settimane Oggi aveva smentito la crisi e presentato un retroscena del tutto diverso. Secondo il settimanale, l'imprenditore avrebbe regalato alla conduttrice una proprietà dal valore stimato di 14milioni di euro, a due passi da Piazza San Babila Milano. Si tratta dello stesso appartamento che avrebbe fatto scoccare la scintilla tra loro, visto che si erano conosciuti proprio in un'agenzia immobiliare, interessati allo stesso immobile.

Al momento, però, non è confermato che tra loro sia tornato davvero il sereno e che siano pronti a fare il passo della convivenza. Hunziker infatti, intervistata dal giornale tedesco Bunte, si è rifiutata di commentare alle domande riguardante Tronchetti Provera. Una scelta per privacy o un amore finito di cui non ha voglia di parlare?

Leggi anche
Ilary Blasi e Totti, fissata la data del divorzio: "Lei pensa alle nozze con Bastian Muller entro il 2026"

Michelle Hunziker parla delle nozze della figlia Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker si sta preparando al matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, a cui mancano sempre meno mesi. Era stata la futura sposa, qualche tempo fa, a rivelare la data scelta, 4 luglio 2026, spigando di avere ancora diversi preparativi di cui occuparsi. "So già che piangerò tantissimo, datemi dei fazzoletti", ha commentato a futura suocera pensando al giorno delle nozze. Al momento la coppia ha già deciso la location (ancora top secret) e il tema della giornata, mentre la sposa ha fatto diverse prove per l'abito, avvicinandosi sempre di più a quello finale che poi indosserà.

Gossip
70 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Cash
or Trash
Stefano D’Onghia: “Ero un cuoco, prima di Cash or Trash andavo già in tv"
Il mercante Stefano D'Onghia si racconta a Fanpage
"Le storie degli oggetti contano di più del loro valore economico"
Sulla famiglia: "Sono un padre permissivo, con mia moglie siamo il bianco e il nero"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views