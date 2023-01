Michelle Hunziker: “Il figlio di Aurora sarà il mio tesoro, ogni volta che ci penso mi emoziono” Michelle Hunziker è al settimo cielo. La conduttrice non vede l’ora di diventare nonna. Ha già chiarito che sarà sempre disponibile ad aiutare sua figlia dopo la nascita del bebè: “Sapere che hai una mamma vicino, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto”.

Michelle Hunziker si è raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. La conduttrice e showgirl è al settimo cielo perché presto diventerà nonna. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza aspettano il loro primogenito: "Mio nipote sarà il mio tesoro".

Michelle Hunziker impaziente di diventare nonna, gli insegnamenti per il nipote

Michelle Hunziker ha spiegato di avere tratto un importante insegnamento dagli ultimi anni: "Noi siamo della generazione che deve sempre pensare prima agli altri, accomodiamo tutti perché sennò non è educato. Tutte queste sovrastrutture hanno fatto sì che alla fine non esistiamo. Non è egoismo, è rendersi conto che, alla fine, fra un secondo ti può cadere una tegola in testa, allora io voglio vivere a pieni polmoni". Ed è proprio questo, ciò che intende insegnare al nipotino quando verrà al mondo:

Lo dirò a mio nipote, lui sarà il mio tesoro, è l'universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l'ho tanto desiderato. E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia. Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due… È qualcosa che a parole non si può spiegare.

Michelle Hunziker e il legame con la figlia Aurora Ramazzotti

Secondo Michelle Hunziker, la consapevolezza del legame forte che ha con lei, ha permesso ad Aurora Ramazzotti di concedersi la possibilità di avere un figlio a 26 anni, mentre coltiva ancora tanti sogni da realizzare:

