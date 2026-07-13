“Michele Morrone in discoteca con Giada Alessandrini”, la single che corteggia Rosario a Temptation Island

L’attore Michele Morrone sarebbe stato avvistato in discoteca insieme a una giovane donna finita recentemente sotto i riflettori. Si tratterebbe di Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario Monetti a Temptation Island ed ex amica della fidanzata Alessandra Ciociola.

Michele Morrone avrebbe una nuova simpatia? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quanto racconta il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Secondo quanto riportato, l’attore della saga 365, distribuita da Netflix, sarebbe stato avvistato in discoteca in compagnia di una giovane donna diventata molto chiacchierata nelle ultime settimane. Si tratterebbe di Giada Alessandrini, una delle single protagoniste dell’edizione in corso di Temptation Island.

Giada è infatti tra i volti più discussi del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. È la tentatrice che sta corteggiando Rosario Monetti, fidanzato di Alessandra Ciociola. Proprio questa sera sarà tra le protagoniste della puntata in onda su Canale5, essendo stata chiamata da Alessandra a partecipare al falò di confronto anticipato con Rosario. La fidanzata teme infatti che Giada, che conosceva già il compagno prima dell'inizio del programma, possa essere una delle donne con cui lui l'avrebbe tradita in passato.

Secondo le anticipazioni diffuse attraverso il profilo Instagram ufficiale della trasmissione, nel corso della puntata Giada si offrirà di mostrare il contenuto del proprio cellulare ad Alessandra, probabilmente per dimostrare di non avere avuto alcun contatto con Rosario prima delle registrazioni di Temptation Island.

Al di là delle dinamiche del programma, resta da capire che cosa sia accaduto dopo la fine delle registrazioni e se tra i progetti della tentatrice ci sia stato anche un incontro, seppur fugace, con Michele Morrone. Parpiglia aggiunge inoltre che, durante l'avvistamento, l'attore indossava un completo giallo, decisamente poco adatto a chi desidera passare inosservato. Quello tra i due è stato soltanto un incontro casuale oppure, archiviato l'interesse per Rosario, che Giada ha definito soltanto un amico, la tentatrice avrebbe rivolto la sua attenzione altrove?