Mel Gibson e Rosalind Ross si sono lasciati: “Triste chiudere questo capitolo, saremo sempre dei buoni genitori”

Il regista e la sceneggiatrice si sono detti addio dopo nove anni insieme. La fine della loro relazione risale allo scorso anno, ma Mel Gibson e Rosalind Ross hanno comunicato la notizia solo in queste ore.

Mel Gibson e Rosalind Ross si sono lasciati. In un comunicato congiunto hanno diffuso la notizia della fine della loro relazione dopo nove anni insieme. Hanno assicurato che la chiusura di questo capitolo della loro vita non impedirà loro di essere degli ottimi genitori per il loro bambino Lars Gerard, che oggi ha 8 anni. L'attore ha in tutto nove figli.

Mel Gibson e Rosalind Ross si sono detti addio. In un comunicato diffuso dal magazine People, i due hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. 69 anni lui e 35 anni lei, in realtà avrebbero preso strade diverse da ormai un anno, ma solo in queste ore hanno ufficializzato la rottura:

Sebbene sia triste mettere fine a questo capitolo delle nostre vite, siamo stati benedetti con un figlio meraviglioso e continueremo a essere i migliori genitori possibili.

La storia d'amore di Mel Gibson e Rosalind Ross. Il regista e la sceneggiatrice si sono conosciuti nel 2014 grazie ad amici comuni. Poco dopo hanno iniziato a frequentarsi. La differenza d'età non ha mai rappresentato un problema. Nel 2017 hanno annunciato la nascita del figlio Lars Gerard: un momento particolarmente intenso per Gibson, che solo pochi giorni dopo essere diventato padre per la nona volta, aveva ricevuto anche la nomination agli Oscar come miglior regista per il film La battaglia di Hacksaw Ridge. "Cosa può esserci di più entusiasmante che ascoltare le nomination mentre tengo tra le braccia mio figlio appena nato": aveva commentato il regista. Lo scorso anno, nel silenzio e lontano dalle luci dei riflettori, Mel Gibson e Rosalind Ross si sono lasciati. Ma, come hanno spiegato nel comunicato congiunto, continueranno a essere uniti come genitori di Lars Gerard.

Mel Gibson ha nove figli. I primi sette sono nati dal matrimonio con Robyn Moore che si è protratto dal 1980 al 2006. Dopo un divorzio salatissimo, il regista ha frequentato la musicista Oksana Grigorieva da cui ha avuto la figlia Lucia. La relazione si è conclusa con burrascosi strascichi legali. Nel 2014, la relazione con Rosalind Ross che si è conclusa lo scorso anno.