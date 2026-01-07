Nicole Kidman e Keith Urban ufficializzano il divorzio: cosa prevede l’accordo sulla gestione delle figlie

Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficializzato il divorzio. Dopo quasi 20 anni insieme, non sono più marito e moglie. Ecco cosa prevede l’accordo e come gestiranno le figlie Sunday Rose e Faith Margaret, di 14 e 17 anni.

Nicole Kidman e Keith Urban non sono più ufficialmente marito e moglie. Il 6 gennaio è stato ufficializzato il divorzio, dopo che lo scorso 30 settembre l'attrice aveva presentato l'istanza al Tribunale di Nashville, accompagnando la richiesta con un dettagliato piano genitoriale concordato da entrambi. Ecco cosa prevede l'accordo e come l'ex coppia gestirà le due figlie minorenni, Sunday Rose e Faith Margaret, rispettivamente di 14 e 17 anni.

Cosa prevede l'accordo di divorzio Kidman-Urban

Secondo i documenti depositati presso la Corte Circondariale della Contea di Davidson, in Tennessee, il giudice ha concesso il divorzio a Kidman e Urban. L'accordo presentato è stato approvato e prevede che le due figlie vivranno principalmente con la madre, trascorrendo con lei 306 giorni all'anno, mentre weekend alterni con il padre. Concordate anche le modalità di gestione delle festività, come ad esempio quelle natalizie appena trascorse, che le due ragazze hanno vissuto insieme a Kidman in Australia.

Le motivazioni del divorzio e il "piano genitoriale"

Sarebbero diverse le motivazioni che hanno portato la coppia alla separazione dopo quasi 20 anni trascorsi come marito e moglie. Una di queste il "troppo poco tempo" passato insieme a causa dai rispettivi impegni professionali. In più, nei documenti presentati da Kidman al tribunale è spiegato che la coppia ha vissuto "differenze inconciliabili e difficoltà coniugali" e che questo li avrebbe portati verso la scelta definitiva. L'attrice e il cantante country hanno anche concordato un piano genitoriale per tutelare le figlie, come aveva spiegato il Dalily Mail: "La madre e il padre si comporteranno tra loro e con ciascun figlio in modo da garantire un rapporto amorevole, stabile e coerente, anche se sono divorziati". In più, i due "non parleranno male l'uno dell'altro o dei membri della famiglia dell'altro genitore", così che le figlie possano continuare a sentirsi a loro agio sia con la madre che con il padre.