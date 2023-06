Meghan Markle si prepara a tornare sui social: “300 mila euro a post, sarà la più pagata al mondo” Meghan Markle si starebbe preparando a tornare sui social. La duchessa di Sussex avrebbe già pronto un nuovo profilo Instagram, questa volta personale, da affiancare all’account @sussexroyal, fermo dal 2020.

A cura di Stefania Rocco

Dopo i documentari, le interviste, il podcast e il libro di Harry, Meghan Markle starebbe per tornare sui social. La duchessa di Sussex, fino al 2017 proprietaria del blog The Tig (chiuso a ridosso dell’annuncio del fidanzamento ufficiale con il principe Harry), avrebbe già pronto il nuovo account Instagram da affiancare all’istituzionale @sussexroyal, fermo dal 2020. Secondo il Times, la duchessa avrebbe accettato di tornare sui social per avere la possibilità di comunicare senza filtri con il mondo esterno in un momento storico particolarmente difficile, segnato dal tracollo, in termini di gradimento popolare, dell’ex coppia reale.

Meghan Markle, l’influencer più pagata al mondo

Se Meghan dovesse arrivare fino in fondo – e non è escluso, considerando le inaspettate sorprese cui i Sussex ci hanno abituati – l’account personale su Instagram le consentirebbe di diventare l’influencer più pagata al mondo. Secondo analisti ed esperti del settore, ogni suo post potrebbe valere fino a 300 mila euro. “Sarà l'influencer più pagata al mondo”, ha assicurato al Times Alison Bringé, analista della società di performance di Launchmetrics.

Le voci di crisi con il principe Harry

La scelta di tornare attiva sui social, sebbene non ancora una certezza, potrebbe però costituire motivo di attrito tra la duchessa e il principe Harry. Dall’estero continuano a moltiplicarsi le voci di crisi tra i due, voci che non hanno ancora mai trovato alcun riscontro ufficiale nelle dichiarazioni dei diretti interessati. Ma la battaglia di Harry in tribunale contro i tabloid accusati di avere violato la sua privacy (anche illegalmente, sostiene il figlio di lady Diana), ha chiarito perfettamente la posizione del duca: non intende tollerare alcuna indiscrezione sulla sua vita privata. Un account Instagram, in questo senso, andrebbe in aperto contrasto con i desideri dichiarati dal principe. Non un ostacolo insuperabile comunque. Harry, con il libro Spare, ha dimostrato di non avere problemi ad aprire una finestra sulla sua vita privata, purché sia lui stesso a condurre i giochi e a scegliere cosa e quanto raccontare. Un profilo Instagram, concettualmente, potrebbe non essere troppo diverso dall’idea che ha ispirato il libro: consentire al pubblico di curiosare solo tra quegli scampoli di vita che l’ex coppia reale intende condividere.