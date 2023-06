Il principe Harry in tribunale a Londra: “Spero di porre fine alla follia della stampa” Il principe Harry si è presentato presso l’Alta corte di Londra per testimoniare nella causa contro il gruppo editoriale del tabloid Mirror, accusato di presunte intercettazioni nei suoi confronti. “La mia speranza è porre fine alla follia della stampa”, ha detto il duca del Sussex.

A cura di Elisabetta Murina

"La mia speranza è porre fine alla follia della stampa". A dirlo il principe Harry, che si è presentato in tribunale per affrontare un processo contro la stampa inglese, in particolare contro il gruppo editoriale del tabloid Mirror (Mgn), accusato di aver raccolto illegalmente informazioni contro di lui. Le dichiarazioni del duca di Sussex sono arrivate durante la sua testimonianza all'Alta corte di Londra, nel corso del controesame condotto da Andrew Green, avvocato di Mgn. Quest'ultimo ha chiesto al membro della famiglia reale dei chiarimenti su una frase contenuta nella deposizione scritta presentata al tribunale, nella quale accusava i giornalisti della stampa scandalistica di avere le dita sporche di sangue.