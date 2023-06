Meghan Markle potrebbe diventare il volto di un importante brand di moda: “Vuole una nuova immagine” Markle starebbe firmando un accordo con il marchio Dior nel tentativo di reinventare la sua immagine. “Se ci riesce, nessuno ricorda che il suo stupido podcast è stato cancellato dopo appena una stagione”, ha fatto sapere Caroline Graham, autrice di una colonna su The Mail on Sunday.

A cura di Giulia Turco

Meghan Markle sarebbe ad un passo dal diventare un volto per Dior. Stando ai tabloid americani, la duchessa di Sussex non solo sarebbe in procinto di separarsi dal principe Harry, ma starebbe rivoluzionando la sua immagine e il suo ruolo mediatico.

Meghan Markle sta reinventando la sua immagine

Alcuni segnali li ha lasciati intendere da tempo, con l’improvvisa assenza dai riflettori, il ritorno sulle scene con i ritocchini estetici e la notizia di essere entrata a far parte di un’agenzia di management che gestisce diversi volti dello star system di Hollywood. Il tutto sembra fare il paio con la scelta di oscurarsi rispetto alle questioni legate alla Corona britannica. Ora si aggiunge l’indiscrezione secondo cui Markle starebbe firmando un accordo con il marchio Dior nel tentativo di reinventarsi. Presto, dunque, la duchessa potrebbe far colpo del mondo della moda. “Se ci riesce, nessuno ricorda che il suo stupido podcast è stato cancellato dopo appena una stagione”, ha fatto sapere Caroline Graham, autrice di una colonna su The Mail on Sunday. Se la collaborazione con il brand andasse a buon fine, comunque, non ci sarebbe da sorprendersi, considerando che Megan ha vestito Dior in moltissime occasioni pubbliche, l’ultima delle quali l’evento in California per la loro associazione Archwell. La duchessa ha vestito Dior anche al Giubileo della Regina Elisabetta nel 2022 e così ha fatto anche Harry alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo.

Perché Spotify ha cancellato il podcast di Meghan Markle

È di pochi giorni prima la notizia secondo la quale Spotify ha sospeso il podcast di Harry e Meghan, in seguito al ‘divorzio’ concordato da entrambe le parti tra il gigante dello streaming e Archell Audio, in capo ai due duchi. Secondo i tabloid, Spotify si sarebbe aspettata di ricevere più materiale e dunque i contenuti offerti non avrebbero rispettato le aspettative. Secondo il Wall Street Journal, Harry e Meghan “non avendo soddisfatto il benchmark di produttività, non riceveranno il pagamento completo”.