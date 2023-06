Harry e Meghan vorrebbero cambiare il loro cognome in Spencer: “Markle vuole essere la nuova Diana” Una vera e propria operazione di ‘re-branding’, che nell’immaginario comune dovrebbe avvicinare Meghan Markle al ricordo della Principessa del Galles. “Essere considerata la nuova Lady Diana è sempre stato l’obiettivo principale di Meghan Markle”, secondo il royal watcher Tom Bower.

A cura di Giulia Turco

Gli appassionati di gossip reale si dividono da settimane su chi sostiene che il principe Harry e Meghan Markle siano in fase di divorzio e chi ritiene la loro unione (sentimentale ed economica al contempo) sia inossidabile. Ad avvallare quest'ultima ipotesi, l’indiscrezione secondo la quale i duchi starebbero valutando di cambiare il proprio cognome di famiglia in Spencer, in ricordo di Lady Diana e in segno di ulteriore rottura con la Corona.

I Sussex ne avrebbero già discusso con le autorità britanniche

Una vera e propria operazione di ‘re-branding’, che nell’immaginario comune dovrebbe avvicinare Meghan Markle al ricordo della Principessa del Galles. “Essere considerata la nuova Lady Diana è sempre stato l’obiettivo principale di Meghan Markle”, secondo il royal watcher Tom Bower. “Diana è sempre stata la sua passione, oltre a essere un’ossessione per Harry. E considerato il silenzio degli ultimi tempi a Montecito, è chiaro che i Sussex si stiano preparando per qualcosa di grosso”, continua l’esperto. A quanto pare, la coppia avrebbe già discusso del cambio cognome con le autorità britanniche. Di certo rinunciare al cognome Windsor, che la famiglia reale ha adottato nel 1917 durante il regno di Giorgio V sarebbe un colpo durissimo per la Corona, che allargherebbe ancor più le distanze dal principe Harry.

L’ipotesi del divorzio e l'accordo saltato con Spotify

Nel frattempo però non sembra essere l’unico scenario a farsi strada. Secondo molti dei tabloid britannici la coppia sarebbe al contrario ad un passo dal divorzio e stando al Telegraph Buckingham Palace avrebbe già preparato un’importante buona uscita per la duchessa, per chiudere definitivamente il capitolo Meghan Markle. L’ex corrispondente di gossip reale per la BBC Jennie Bond ha spifferato in un’intervista che l’annuncio del divorzio tra Harry e Meghan “è solo una questione di settimane”. I duchi avrebbero già fissato la data per ufficializzare tramite i media la loro separazione.

Nel frattempo l’immagine pubblica di Harry e Meghan starebbe risentendo di un importante accordo economico saltato, quello con Spotify che aveva firmato per 20 milioni di dollari per la realizzazione del loro podcast. A vuotare il sacco su quanto sarebbe andato storto è stato uno dei dirigenti dell’azienda Bill Simons, che ha definito Harry e Meghan due “fo**uti truffatori”. Alle sue accuse i duchi hanno preferito non rispondere, così come a quelle del New York Post che ha raccontato di come sarebbero stati i collaboratori di Markle a realizzate alcune delle interviste andate in onda nel podcast e non lei stessa.