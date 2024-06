“Meghan e Harry sono ancora molto innamorati”, la rivelazione dell’ex collega di Suits

video suggerito

Il principe Harry e Meghan Markle sono ancora molto innamorati. A fugare i dubbi instillati dal gossip è uno degli ex colleghi di Suits della duchessa del Sussex, Wendell Pierce. L'attore, noto per il ruolo di Robert Zane quello del padre del personaggio interpretato dalla Markle, ha raccontato a margine dei Tony Awards 2024 di essere sicuro sul futuro della coppia: "Ho avuto la possibilità di salutarla e augurare a lei e al Principe Harry ogni bene, e augurare ogni bene ai bambini. Li ho visti molto innamorati".

La rivelazione di Wendell Pierce

Wendell Pierce ha anche detto che lavorare con lei in Suits è stato "un vero spasso". L'attore ha aggiunto che dalla fine della serie nel 2019 (Suits è andata in onda dal 2011 per un totale di nove stagioni), si è rivisto proprio con Meghan Markle "appena un paio di volte". Fresco vincitore del Tony Award, a People ha detto: "L'ho vista solo un paio di volte da allora, e abbiamo potuto ricordare insieme tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo bei ricordi di quando lavoravamo insieme.

Suits è ancora un grande successo

Nonostante Suits sia andata in onda dal 2011 al 2019, la serie ha goduto di un rinnovato successo grazie alla sua disponibilità sulle piattaforme di streaming. Nel 2023, infatti, la serie è stata tra le più viste dell'anno. Un dato che ha meravigliato lo stesso attore che a People ha dichiarato: "Mi ha sorpreso. Abbiamo finito lo show quasi otto anni fa, e quindi vedere questa rinascita è davvero sorprendente."

I rapporti freddi tra i Sussex e la Royal Family

I rapporti tra i Sussex e la Royal Family sono più che mai distanti, invece. C'è stata la festa di compleanno di Lilibet, la figlia di Harry e Meghan, e non è arrivato alcun messaggio di auguri da Buckingham Palace. Anche la principessa Eugenia di York, ultima amica rimasta ai Sussex dal palazzo, ha voltato loro le spalle appoggiando William e Kate.