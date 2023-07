Megan Fox aggredita in un parco di divertimenti, salvata dal suo bodyguard È diventato virale un video nel quale Megan Fox viene sbattuta contro una barriera per essere protetta dall’aggressione di un fan molesto. Presente anche il compagno di lei, il riottoso Machine Gun Kelly.

Megan Fox è stata sbattuta con violenza contro le barriere di protezione all'ingresso di una giostra di un parco divertimenti nella O.C., in California. Cose che possono accadere tutti i giorni a una star del suo calibro. La scena però è diventata virale su TikTok. Si vede il bodyguard che, per liberare Megan Fox, è costretto a spingerla contro la barriera e scacciare via in malo modo l'aggressore. Nel video si vede anche Machine Gun Kelly, il riottoso compagno dell'attrice, che interviene per sincerarsi se l'attrice di Transformers stia bene.

Che cosa è successo

Un uomo si è avvicinato in maniera troppo veemente nei confronti di Megan Fox, così il bodyguard è intervenuto a bloccare con estrema forza l'aggressore. Per fare questo, però, il bodyguard ha dovuto spingerla involontariamente e con violenza contro le transenne. È successo tutto in una frazione di secondo, il tempo necessario per l'intervento del bodyguard. Il bodyguard è intervenuto con un pugno ben assestato.

È il secondo incidente "vip" in pochi giorni

È il secondo incidente "vip" che ha richiesto l'intervento di un bodyguard nelle ultime settimane. Se in questo, però, c'era un vero e proprio aggressore, in un altro c'era Britney Spears. Parliamo di quello che è successo a Britney Spears che si era avvicinata a Victor Wembanyama, stella NBA, solo per stringergli la mano in un ristorante di un albergo di Las Vegas. La guardia del corpo non aveva riconosciuto la Spears e così ha attuato il protocollo di sicurezza, "neutralizzando" la minaccia e stendendo a terra la povera cantante, che è stata presa a schiaffi. Capito l'equivoco ma soprattutto riconosciuta l'artista, il capo della sicurezza si è poi scusato andando al suo tavolo. Anche Victor Wembanyama si sarebbe scusato dicendo: "Puoi sicuramente capire com'è quando ti trovi invaso dai fan".