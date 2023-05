Matteo Ranieri: “Confesso, ho pensato a come sarebbe andata se avessi scelto Federica Aversano” Matteo Ranieri si è raccontato: il periodo buio, l’intenzione di lasciare il lavoro in fabbrica, l’amicizia ritrovata con Luca Salatino e il suo commento su Valeria Cardone e Federica Aversano.

A cura di Daniela Seclì

Matteo Ranieri e Federica Aversano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matteo Ranieri si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. L'ex tronista ha parlato del periodo buio che si è lasciato alle spalle, dell'amicizia ritrovata con Luca Salatino, della rottura con la sua scelta Valeria Cardone e di cosa pensa di Federica Aversano, la corteggiatrice che non scelse.

Matteo Ranieri, il periodo buio e la decisione di lasciare il lavoro in fabbrica

Matteo Ranieri ha dichiarato di avere ritrovato la serenità dopo mesi difficili. Il periodo buio si è protratto dalla fine della scorsa estate a febbraio: "Ho avuto dei problemi personali, non capivo più cosa volevo e cosa invece mi faceva stare male. Mi sono fatto dare una mano quando ho capito che da solo non ce la facevo: ho intrapreso un percorso con uno psicoterapeuta e ora sto molto meglio. D'altronde non era la prima volta". Con la serenità è arrivata anche la decisione di cambiare il suo percorso professionale:

Sto per iniziare un percorso importantissimo: lavoro in fabbrica con la mia famiglia da quando ho diciassette anni e ho anche lasciato la scuola per farlo. Ora sto cercando di recuperare tutto quello che non ho studiato e ho deciso di cambiare vita, inserendomi in una realtà professionale diversa, che sento più adatta a me. Sono grato alla mia famiglia per quello che ha fatto per me, ma è il momento di andare oltre! […] A settembre smetterò di lavorare in fabbrica e andrò a Milano per reinventarmi con una nuova carriera… sarà un salto nel vuoto ma voglio farlo.

L'amicizia ritrovata con Luca Salatino: perché non si parlavano più

Luca Salatino e Matteo Ranieri

A contribuire alla ritrovata serenità anche il chiarimento avuto con Luca Salatino. I due avevano smesso di parlarsi a seguito di una lite: "Abbiamo discusso per una stupidaggine! Poi però è subentrato l'orgoglio e forse è stato quello il vero problema". Poi, Salatino è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e dunque, non c'è stato modo di risolvere le cose. Quando Luca ha deciso di lasciare il reality, Matteo Ranieri lo ha cercato:

Leggi anche La scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne è Carlo Alberto Mancini

Credo che Luca avesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo "Chi è?" (ride). lo gli ho chiesto "Ma chi vuoi che sia!" lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi. Gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava: ho subito capito il suo malessere, la solitudine che stava vivendo e, da sportivo, so quanto è brutto non potersi nemmeno sfogare con l'allenamento. Dopo una settimana di videochiamate, ho preso un treno e lo sono andato a trovare a Roma.

Matteo Ranieri ha ammesso che ritrovarsi è stato emozionante e ora sono più amici che mai.

La rottura con Valeria Cardone e le dichiarazioni su Federica Aversano

Matteo Ranieri e Valeria Cardone

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati lo scorso luglio. L'ex tronista ha spiegato che inizialmente Valeria gli era sembrata la donna perfetta per lui. Purtroppo, però, l'amore non è sbocciato dopo la scelta: "Non mi sono mai innamorato, non si era accesa una "fiamma" tra noi. Mi sembrava di prenderla in giro, perché che senso ha stare con qualcuno se non si è innamorati? Per me non ci sono vie di mezzo, soprattutto all'inizio di una relazione, la voglia di stare insieme deve essere forte". Così, l'ha incontrata e le ha parlato di ciò che gli passava per la testa:

Le ho chiesto di vederci e le ho detto che sarei partito con la mia famiglia per andare a un matrimonio in Irlanda, che avrei usato questo viaggio per capire meglio cosa provavo. Durante quei giorni mi sono reso conto che non la pensavo come avrei voluto, non sentivo una nostalgia forte…lei non si merita una persona che non ha quel trasporto, quindi ho preferito chiuderla.

Infine, ha replicato a Federica Aversano che a Uomini e Donne ha dichiarato che nessuno dei suoi corteggiatori le ha trasmesso le emozioni e l'entusiasmo che Matteo era stato in grado di darle: