Matteo Ranieri e la pace con Luca Salatino: “Ci siamo rispettati nonostante gli screzi” Dopo il litigio, è tornato il sereno tra Luca Salatino e Matteo Ranieri. I due ex tronisti di Uomini e Donne che condividevano una profonda amicizia si erano allontanati negli ultimi mesi. Tre giorni fa il post che annunciava la pace, oggi: “Quello che conta è l’essersi chiariti, ma soprattutto l’essersi rispettati nonostante gli screzi”.

A cura di Gaia Martino

Luca Salatino e Matteo Ranieri sono tornati ad essere amici. I due volti del piccolo schermo si sono conosciuti a Uomini e Donne, programma nel quale entrambi ricoprivano il ruolo di tronista: una volta terminati i loro percorsi, avevano litigato al punto da non frequentarsi più. A distanza di mesi e dalla partecipazione di Salatino al GF VIP, sono tornati ad essere inseparabili. "La tempesta rinvigorisce i fiori" ha scritto Ranieri tre giorni fa a corredo di alcune fotografie insieme. Così si è accesa la curiosità dei fan: in molti desiderano sapere cosa li avrebbe fatti allontanare prima di riavvicinarsi. A rispondere a una domanda è Matteo Ranieri: "Quello è conta è essersi chiariti".

Le parole di Matteo Ranieri

Dopo aver postato le nuove fotografie scattate insieme, Matteo Ranieri ha parlato con i fan della pace fatta con Luca Salatino. Un utente gli ha chiesto spiegazioni riguardo la lite, così l'ex tronista ha voluto chiarire: "Ho ricevuto tante, troppe domande così. Ma ha davvero così tanta importanza? Secondo me, no. Per me quello che conta è l’essersi chiariti, ma soprattutto l’essersi rispettati nonostante gli screzi. Il non aver fatto come il 99% delle persone in questo mondo (social) che pur di fare 2 visualizzazioni in più cominciano a lanciarsi me**a. Chi mi segue da un po’, sa. Sono grato alle persone che mi seguono e mi supportano, ma non credo alla storie del dover per forza dare spiegazioni a tutti. Crepo più in altro: rispetto, fiducia, onestà, etc".

La lite prima del GF Vip di Luca Salatino

Dopo l'esperienza vissuta insieme a Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Luca Salatino hanno litigato. Fu l'ex tronista genovese a raccontare della lite in un'intervista durante l'avventura dell'amico al GF VIP: "Abbiamo discusso per motivi nostri ma certi legami non si possono spezzare" aveva detto. E così a distanza di qualche mese si sono riavvicinati e ora sembrano non volersi separare più: su Instagram due giorni fa si sono divertiti a cucinare insieme.