Matteo Paolillo canta ‘O Mar For al Concerto del Primo Maggio, la fidanzata: “Sono in lacrime” Matteo Paolillo ieri si è esibito sul palco del Concerto del Primo Maggio, dietro le quinte la fidanzata Alessia Fenderico che su Instagram ha commentato: “In lacrime dall’emozione, hai spaccato”.

A cura di Gaia Martino

Matteo Paolillo ieri è stato uno dei protagonisti del Concertone del Primo Maggio. Il cantante e attore noto per il ruolo di Edoardo Conte che interpreta nella fiction di successo Mare Fuori, ha letto una poesia di Pier Paolo Pasolini e Dacia Maraini, ed ha cantato il brano di successo, colonna sonora della serie tv, ‘O Mar For. Nonostante la pioggia, il pubblico presente ha accompagnato la voce cantando a squarciagola il brano diventato una hit di successo: dietro le quinte c'era la fidanzata di Paolillo, Alessia Fenderico, commossa. Su Instagram la dedica: "Sono in lacrime dall'emozione".

La dedica per Matteo Paolillo dalla fidanzata Alessia

Alessia Fenderico era al fianco di Matteo Paolillo ieri, sul palco del Concerto del Primo maggio. Ha accompagnato il fidanzato all'evento, assistendo alla sua performance dietro le quinte del palco: da lì lo ha ripreso con il cellulare e su Instagram, durante l'esibizione, gli ha dedicato parole d'amore. "Tu meraviglioso, io sono fiera e in lacrime dall'emozione. Non hai spaccato, di più", le parole.

Non è chiaro quando sia iniziata la loro storia d'amore ma già da diversi mesi condividono scatti e momenti insieme attraverso i loro profili social: lei, 28enne napoletana, accompagna spesso il fidanzato ad eventi e cene tra colleghi. Attraverso le pubblicazioni su Instagram e Tik Tok è emerso che è amica di Maria Esposito, attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori.

C'è forse vita sulla terra letta da Matteo Paolillo

Dopo l'esibizione sul palco del Concertone del Primo maggio, Matteo Paolillo ha letto "C'è forse vita sulla terra", adattamento di Pier Paolo Pasolini e Dacia Maraini di una canzone le cui musiche furono scritte da Manos Hadjidakis per il film di Dusan Makavejev Sweet Movie. Il testo è "un canto contro la guerra e che esalta la vitalità forte ed energica, libera".