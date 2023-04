Ligabue al Concerto del Primo Maggio: “Non vedo l’ora” Luciano Ligabue torna sul palco del concerto del Primo Maggio, diciassette anni dopo la sua ultima partecipazione.

Luciano Ligabue torna sul palco del concerto del Primo Maggio, diciassette anni dopo la sua ultima partecipazione. Era il 2006, il cantautore aveva lanciato un anno prima "Nome e Cognome" e avrebbe pubblicato nell'anno seguente "Primo Tempo". Il concerto, anche quest'anno promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, sarà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. i Italia.

Il grande annuncio

L’artista, reduce da due concerti sold out nei club di Roma e Milano in cui ha presentato live il suo ultimo singolo “Riderai", pubblicato il 28 aprile e che anticipa il nuovo album di inediti che è previsto in autunno, si aggiunge alla line up del Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano. La line-up al momento si compone, oltre a Ligabue, di questi artisti:

Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù. A questi si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT Etta, Mannini, Still Charles, mentre l'opening del concerto sarà affidato a Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.

Il tour negli stadi

Il Liga tornerà poi protagonista a luglio con due eventi negli stadi: il 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Con un reel pubblicato su Instagram, Ligabue ha annunciato a tutti la sua presenza al Concertone del Primo Maggio di Piazza San Giovanni in Laterano: "Non vedo già l'ora", ha dichiarato Luciano Ligabue sui suoi canali social.