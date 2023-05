La scaletta del Concerto del 1 maggio 2023 in tv: l’ordine delle canzoni e i cantanti sul palco a Roma

Sta per iniziare il Concerto del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, condotto per le sesta volta da Ambra Angiolini che sarà accompagnata dall'attore Biggio. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 a partire dalle ore 15.20 circa fino alle 19.00 e dalle ore 20.00 alle 24.00. Dopo l'annuncio della scaletta dei cantanti, c'è attesa per i tanti ospiti che saliranno sul palco. Tra questi Lazza, Matteo Paolillo, Mr Rain, Piero Pelù e Levante. Gli organizzatori dell'evento sono, come sempre, i tre sindacati CGIL, CISL e UIL la società iCompany. È possibile seguire l'evento anche in streaming sulla piattaforma Rai Play. Tra i cantanti che si esibiranno anche Ligabue, Gaia, Tropea, Rose Villain, Tananai, Baustelle, Carl Brave, Rocco Hunt.

