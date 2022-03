Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila si sono lasciati, l’annuncio su Instagram Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila Mucedero si sono lasciati. Lo ha annunciato la ballerina su Instagram, dichiarando che i due non stanno più insieme da qualche tempo.

Massimiliano Morra è stato uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto nei primi mesi dello show in cui il suo nome, insieme a quello di Rosalinda Cannavò, aveva monopolizzato le serate parlando della loro presunta storia d'amore. In quelle occasioni non era mai mancato il supporto della sua fidanzata, Dalila Mucedero, con la quale però sembra che la storia sia ormai finita, come annunciato da lei stessa su Instagram.

Le parole di Dalila Mucedero

L'attore e la ballerina, insieme già da due anni, erano anche prossimi al matrimonio, o almeno lui così aveva raccontato in un'intervista rilasciata ad un settimanale, in cui aveva anche parlato di Rosalinda Cannavò, e nella quale aveva dichiarato che il suo desiderio più prossimo fosse quello di consolidare il proprio rapporto con la compagna, la donna con cui aveva trovato una sua serenità. A quanto pare, però, la storia deve aver subito una battuta d'arresto, dal momento che, forse contattata sui social da alcuni followers, Dalila si è trovata nella situazione di dover comunicare la rottura con Massimiliano Morra, che non era stata annunciata pubblicamente. In una story su Instagram, infatti, la ragazza scrive:

Buongiorno, anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da personaggio non pubblico), ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l'altro sempre a testa alta, mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza del fatto che io e Massimiliano non stiamo più insieme da un bel po' di tempo. Grazie per tutto l'affetto che mi avete dimostrato. Daly

Il silenzio di Massimiliano Morra

Dal canto suo, però, Massimiliano Morra non è ancora intervenuto e non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle parole della sua, a questo punto ex, compagna, anzi, l'attore ha preferito mantenere un certo riservo sulla sua vita privata come d'altra parte aveva fatto anche durante la partecipazione al Grande Fratello Vip.