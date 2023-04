Marianna Acierno mamma per la seconda volta: l’ex corteggiatrice dà il benvenuto a Gianmaria Marianna Acierno, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma per la seconda volta: è nato Gianmaria, il secondo figlio con Andrea D’Angelo.

A cura di Gaia Martino

Marianna Acierno, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che corteggiò Paolo Crivellin nel 2015, il tronista che poi decise di lasciare il programma con Angela Caloisi, è diventata mamma per la seconda volta. Dopo quella esperienza in tv ha ritrovato l'amore e da oltre tre anni è fidanzata con Andrea D'Angelo: dopo Ginevra, la prima figlia nata nel marzo 2022, nelle ultime ore hanno dato il benvenuto a Gianmaria.

L'annuncio della nascita del secondo figlio

"Benvenuto Gianmaria. Io, papà e Ginevra ti aspettavamo con ansia e non possiamo essere più felici di così. L’inizio di una nuova Avventura, Insieme": così Marianna Acierno e Andrea D'Angelo hanno dato il benvenuto al secondo figlio nato ieri, 19 aprile. "Esausti e felici" ha poi scritto la mamma bis tra le stories. Dopo Ginevra nata nel marzo 2022, l'ex corteggiatrice ha partorito il secondo figlio.

L'annuncio della gravidanza arrivò ad ottobre 2022: "La famiglia si allarga e Ginevra diventerà una super sorella maggiore", le parole a corredo di un video della piccola accompagnato dall'immagine dell'ecografia. Tra i commenti di auguri per la nascita anche volti noti al mondo dello spettacolo come Benedetta Mazza che ha scritto "Auguroni amica mia" e Ester Glam: "Auguri amore e benvenuto piccolo".

Cosa fa Marianna Acierno dopo l'esperienza a Uomini e Donne

Dopo la delusione d'amore a Uomini e Donne, Marianna Acierno si è allontanata dal dating show e ha trovato la felicità tra le braccia dell'attuale compagno, Andrea D'Angelo. Originaria di Caserta, in provincia di Napoli, oggi vive a Milano con la sua famiglia ed è fondatrice e CEO di un brand di borse. Non si occupa solo della azienda da lei realizzata, è anche club manager di un gruppo di centri fitness e presentatrice di QVC Italia stando a quanto si legge sul suo profilo IG.